Metallurgica Group chiude il bilancio dell'esercizio 2022 con indicatori in positivo. Il gruppo, con sede a Calcinato, comprende le realtà produttive Metallurgica San Marco - operativa dagli anni Settanta e orgoglioso sponsor dell'Atletica Brescia - e Cidneo Metallurgica, aperta dagli anni Cinquanta, entrambe specializzate nella lavorazione di barre in ottone.

I numeri di Metallurgica Group

Questi i numeri del 2022: i ricavi si attestano a quota 313 milioni di euro, in crescita sia sul 2021 (quando furono 284 milioni) che sul 2020 (160 milioni). Il margine operativo lordo (ebidta) è di 13,2 milioni, in leggera flessione se comparato al 2021 (13,8 milioni) ma quasi raddoppiato sul 2020 (7,5 milioni): è l'indicatore di redditività della sola gestione operativa. Infine gli utili: il profitto lordo è di 7,7 milioni di euro, il profitto netto di 6,9 milioni (erano 8,1 milioni nel bilancio precedente).

Investimenti per 30 milioni di euro

Confermati gli investimenti annunciati annunciati lo scorso anno: per il triennio 2024-2026 il gruppo ha programmato investimenti nel processo produttivo del controvalore complessivo di oltre 30 milioni di euro. Nel dettaglio, è stata pianificata la realizzazione di un nuovo impianto di estrusione, oltre al potenziamento della fonderia: i fondi si sommano ai 12,1 milioni di euro già investiti nel 2021 (di cui 10,3 milioni in Metallurgica San Marco e 1,8 milioni in Cidneo Metallurgica. In crescita anche la forza lavoro: 149 dipendenti nel corso del 2022 rispetto alle 124 unità dell'anno precedente.

"L'esercizio 2022 - commenta Marco Gambarini, ceo di Metallurgica Group - ha mostrato importanti risultati in termini di volumi, che hanno contribuito a consolidare un bilancio positivo e un fatturato in crescita. Nonostante una leggera contrazione del mercato, vi è stata una sostanziale tenuta della redditività che ha permesso al piano di investimenti pluriennale di proseguire secondo quanto pianificato". Risultati confortanti in vista di un 2023 che viene definito "di transizione".