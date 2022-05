La McLaren ha scelto una villa bresciana per il lancio dei nuovi bolidi

Sfilata di supercar McLaren vista lago in quel di Gargnano: sono arrivate lunedì mattina, blindate, in camion speciali partiti dalla Gran Bretagna. In tutto una decina di mezzi, che hanno poi transitato tra la Gardesana e il lungolago fino a raggiungere il parco del grand hotel di Villa Feltrinelli, dove è probabile si sia concluso uno shooting video e fotografico. Un gradito ritorno sul Garda dello storico marchio britannico, protagonista di un altro shooting simile ormai una decina d'anni fa.

Impossibile sfuggire agli scatti rubati del popolo dei social. Le pagine Facebook e Instagram di locali e turisti per diverse ore sono state “intasate” dalle fotografie e dai video dell'arrivo delle vetture e del loro trasferimento su strada fino alla storica Villa Feltrinelli. Poi, come è giusto che sia, si è proseguito a porte chiuse.

Il marchio McLaren

Il brand McLaren non ha bisogno di grandi presentazioni. Associato in primis alla Formula 1, è anche produttore di vetture sportive e supercar di lusso ad alte prestazioni. Nel 2010 è stata lanciata la McLaren Automotive, che fa parte del McLaren Group. Il gruppo è tra i leader globali nel settore automobilistico di lusso e negli sport motoristici d'elite, con un focus sulle attività di supercar e corse automobilistiche.

E' stato fondato nel 1963 dal pilota, ingegnere e imprenditore Bruce McLaren: il gruppo è formato da McLaren Automotive, che costruisce supercar, e una quota di maggioranza in McLaren Racing che gareggia nel campionato del mondo di Formula 1 e nel campionato Indycar negli Stati Uniti. Il gruppo ha sede nell'iconico McLaren Technology Center a Woking, nel Surrey, in Inghilterra: ogni veicolo è assemblato a mano nel vicino McLaren Production Centre.