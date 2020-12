Porte aperte, inaugurato nuovo McDonald's: 35 assunzioni e 148 posti a sedere

Il ritorno del fast-food in centro storico a Brescia: è aperto da mercoledì 16 dicembre il nuovo McDonald’s di Via IV Novembre, a due passi da Piazza Vittoria. Un locale simile mancava, in zona, ormai da quasi 20 anni: sembrano lontanissimi i tempi di Burghy, chiuso negli anni Novanta, e di Spizzico, chiuso agli inizi dei Duemila. Porte aperte, intanto, al nuovo “Mc” di cui si parla, in realtà, addirittura dal 2014.

E’ il quarto nel territorio della città di Brescia, ma come detto è il primo in centro storico, e va ad aggiungersi agli innumerevoli già presenti in provincia, nei centri commerciali e non solo. Ha trovato il suo spazio in quella che un tempo era una banca: il nuovo ristorante è attrezzato con 148 posti a sedere e con area McCafè, per soft drink, caffè e prodotti da forno. Presenti anche gli ormai celebri “chioschi digitali”, per ordinazioni e pagamenti.

Aperto 7 su 7, servizio d’asporto e delivery

Ai sensi dell’ultimo Dpcm, il ristorante può rimanere aperto tutti i giorni fino alle 18: all’interno sono garantite misure e procedure di sicurezza che vanno dal plexiglas alle casse fino alla santificazione dei chioschi, sale e cucina, distanziamento dei tavoli e occupazione parziale dei posti a sedere per evitare i contatti tra i clienti.

Il servizio prosegue comunque tutti i giorni fino alle 22 con l’asporto: anche in questo caso gli ingressi al ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità “contactless” dal personale. E’ operativo inoltre il servizio McDelivery, ovvero la consegna a domicilio: disponibile 7 giorni su 7 e senza alcun contatto tra “rider” e cliente.

La “rete” di McDonald’s in Italia: 600 ristoranti

Nel nuovo McDonald’s di Via IV Novembre lavorano 35 persone, tutte nuove assunzioni. Ad oggi, in Italia, il gruppo è presente con oltre 600 ristoranti, 450 McCafè e 375 McDrive: hanno la capacità di accogliere più di 1 milione di clienti al giorno, con 25mila dipendenti (in maggioranza donne) e un ritmo produttivo da 250 milioni di panini (quasi 700mila al giorno) e 34 milioni di caffè e cappuccini all’anno.