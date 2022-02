Collaboratori cercasi in tutta la provincia: 90 posti di lavoro da McDonald's

Cercasi lavoratori per una dozzina (e oltre) di ristoranti in tutta la provincia di Brescia: è la nuova campagna di assunzioni di McDonald's, che cerca 90 nuovi candidati da inserire nei punti di vendità di Brescia città (32 posizioni aperte), Desenzano (15), Orzinuovi (10), Puegnago e Verolanuova (6 posizioni aperte per ciascuno store), Rodengo Saiano (4), Castegnato e Darfo Boario Terme (3), Erbusco, Lonato, Rovato (2), Concesio (1).

Le nuove assunzioni

Le nuove assunzioni, fa sapere lo storico brand, rientrano in un più ampio piano di crescita nazionale, che prevede entro il 2022 l'assunzione di 5mila nuove persone in tutta Italia. “Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti – si legge in una nota diffusa da McDonald's – rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l'azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti”.

E ancora: “McDonald's offre un'opportunità di lavoro concreta, grazie a contatti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale. Entrare in McDonald's significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo: giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità”.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente sul sito web di McDonald's: sarà necessario compilare un questionario relativo a tematiche come la disponibilità oraria e il tipo di mansioni, oltre ovviamente al caricamento del curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald's e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l'occasione per ottenere informazioni sul lavoro in azienda. Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella sezione dedicata: a questo link sarà possibile inviare le proprie candidature.

Il brand McDonald's

Il marchio McDonald's è presente in Italia ormai da 35 anni: ad oggi conta 640 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 27mila dipendenti. Ogni giorno viene servito circa 1 milione di clienti: in un anno vengono invece venduti più di 34 milioni di caffè e cappuccini e oltre 250 milioni di panini. I McDonald's italiani sono gestiti al 90% secondo la formula del franchising, con 140 imprenditori licenziatari. Nel mondo McDonald's è presente in oltre 100 Paesi con più di 36mila ristoranti: il colosso americano ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 23 miliardi di dollari, e utili per 7 miliardi e mezzo di dollari, in aumento del 59% rispetto al 2020.