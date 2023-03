Nuova sede per la Mazzoli srl: il fatturato cresce a 4 milioni di euro

Inaugurata a metà gennaio, la nuova sede della Mazzoli srl di Torbole Casaglia - uno showroom da 1.200 metri quadrati in Via Cavalier Fausto Ghidini - ha già ospitato decine e decine di clienti. E' il simbolo di una realtà familiare operativa dal 1969 e che continua a consolidarsi: come scrive il Giornale di Brescia, per il 2023 si stima un fatturato di oltre 4 milioni di euro.

La Mazzoli di Torbole Casaglia

Piccolo è bello, stavolta si può dire: una decina i dipendenti in forza alla Mazzoli, guidata da Alfredo Mazzoli, fondatore dell'azienda insieme al fratello Giuseppe, prematuramente scomparso nel 1976. Erano i ruggenti anni Sessanta, il momento d'oro del design italiano. Come detto è dal 1969 che Mazzoli si colloca sul mercato, diventando rapidamente un punto di riferimento nella produzione di imbottiti di alta qualità.

"Le tecnologie più avanzate - fa sapere l'azienda - si affiancano alla purezza delle linee, i materiali più all'avanguardia si accostano alla classicità delle proporzioni per garantire un comfort assoluto. Ogni singolo prodotto Mazzoli è curato dal momento della progettazione a quello della consegna, dalla scelta dei materiali alle fasi di lavorazione e montaggio".

Il nuovo showroom da 1.200 mq

Oggi Mazzoli produce imbottiti, mobili, tendaggi e arredi chiavi in mano per il settore Casa e Contract, oltre a prodotti su misura e su progetto. Il polo produttivo è a Torbole Casaglia, a cui si affianca il nuovo showroom: la struttura è aperta al pubblico al termine di un cantiere durato circa due anni. Si sviluppa su due piani e 1.200 mq, ospita le collezioni di arredo imbottito oltre a prodotti dei più rinomati brand del settore, con soluzioni d'arredo per zona living, dining room, zona notte e outdoor.

"In questi ultimi anni - si legge nella nota dell'azienda che accompagnava l'inaugurazione del nuovo showroom - si sono susseguite una serie di circostanze che hanno costretto tutti noi ad affrontare diverse sfide. In questo clima, abbiamo sentito il bisogno di una ventata d'aria fresca, di impegnare le nostre energie non solo nell'arginare le difficoltà, ma anche in un progetto nuovo, ambizioso e stimolante". Showroom Mazzoli sono aperti anche a Brescia e in Francia, a Cannes e Nizza.