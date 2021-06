Notti magiche: dove guardare su maxischermo le partite dell'Italia e degli Europei

L'elenco completo (in aggiornamento) dei maxischermi per gli Europei in provincia di Brescia

Mai così attuale: notti magiche, inseguendo un goal, sotto il cielo di un'estate italiana. I versi di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato ben si combinano con la stagione calcistica dell'estate 2021: il tre a zero rifilato dai nostri Azzurri alla Turchia nella partita inaugurale degli Europei ha fatto il resto, riaccendendo la passione condivisa per la Nazionale italiana.

E così, allo scoccare della zona bianca (dove è stato abolito anche il coprifuoco), quale occasione migliore se non godersi le partite dell'Italia – la prossima è già mercoledì sera, alle 21 contro la Svizzera: poi si gioca il 20 giugno, alle 18 contro il Galles – all'aria aperta, immersi nell'aria frizzante di metà giugno e magari davanti a un maxischermo?

Abbiamo così raccolto le prime segnalazioni delle proiezioni su maxischermo dell'Italia (e non solo), aspettando le inevitabili new entry, attese soprattutto se la Nazionale dovesse passare il girone (circostanza molto probabile). Ma non siamo onniscienti, qualcosa può sfuggire: per questo vi invitiamo a segnalare eventuali location via mail a bresciatoday@citynews.it, specificando i dettagli sui luoghi, gli orari e eventuali eventi correlati.

Dove guardare le partite degli Europei su maxischermo