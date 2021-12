Un bresciano alla "Scala del calcio": così Mattia Zanotti ha esordito a San Siro

Ai primi di ottobre il suo primo contratto da professionista, domenica scorsa la discesa in campo dopo un paio di convocazioni in cui era rimasto in panchina: è la (bella) favola di Mattia Zanotti, esterno classe 2003 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e originario di Lonato del Garda. E' la stessa società a definire “ciliegina” il suo debutto nel 4 a 0 rifilato dall'Inter al Cagliari: Zanotti è entrato in campo sulla destra al minuto 83, sulla destra al posto di Perisic, e gli addetti ai lavori riferiscono di come si sia trovato subito nel vivo del gioco, offrendo pure una gran palla a Sanchez (sulla quale l'attaccante ha centrato in pieno la traversa).

Niente male per la prima uscita alla “Scala del calcio”, lo stadio di San Siro: il suo esordio ha raccolto il plauso anche di Javier Zanetti, storico capitano nerazzurro (oggi dirigente) e tra l'altro anche lui terzino. Che sia un segno del destino? In fondo anche i cognomi si assomigliano parecchio, cambia soltanto una vocale..

Le parole di Zanotti dopo l'esordio

“Non ci sono parole per raccontare questa serata – le parole di Zanotti nel post-partita – Ringrazio il mister e i compagni per l'opportunità che mi è stata data. Debuttare così, a San Siro, è stato ancora più bello. Il mio idolo è sempre stato Zanetti: ovviamente non posso fare paragoni, ma è stato semplicemente bello scendere in campo con questa maglia. La serata è stata magnifica, indipendentemente dall'assist per Sanchez: certo, avesse segnato sul mio passaggio..”.

Le radici sono importanti per il giovane bresciano: “Dedico il mio esordio alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici. Quando sono sceso in campo ho pensato a tutte le persone che mi sono state vicine, prima al Brescia e poi all'Inter. Ringrazio tutti, davvero”. E su mister Simone Inzaghi: “Prima di entrare mi ha detto di stare tranquillo e di fare il mio”.

Pillole di carriera: dal Brescia all'Inter

Mattia Zanotti, dicevamo, ha firmato il suo primo contratto da professionista a ottobre: ora è legato all'Inter fino al 30 giugno del 2025. Classe 2003, è nato l'11 gennaio: il suo ruolo naturale è da terzino destro, ma non disdegna anche il centrocampo (sempre sulla stessa fascia). Indossa la casacca dell'Inter dall'estate del 2019, passato dalle giovanili all'Under 17 e poi all'Under 18 e 19, fino alla prima squadra. Con un pizzico di orgoglio, è bene ricordare che il suo cammino è cominciato indossando la maglia delle Rondinelle: risale al 2017 il suo esordio nelle giovanili del Brescia Calcio.