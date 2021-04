"Matrimonio a prima vista": la decisione finale di Clara e Fabio spiazza tutti

Di fatto è un reality show, uno dei tanti, ma che stavolta va anche un po' oltre, varcando i confini dell'esperimento sociale: parliamo di “Matrimonio a prima vista”, il reality in onda su Real Time (canale 31, gruppo Discovery Channel) che ha concluso la sua sesta stagione proprio mercoledì, con la messa in onda per gli abbonati dell'ultima (e decisiva) puntata. Insomma, quella in cui le coppie hanno deciso del proprio futuro, rispondendo al dilemma che ha tenuto incollati alla sedia migliaia e migliaia di appassionati: stare insieme oppure lasciarsi una volta per tutte?

Erano tre le giovani coppie in corsa per l'edizione 2021. Tra queste anche quella composta da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo: lui di Legnago, lei invece originaria di Castrezzato. Lo spoiler in questo caso d'obbligo: la sposina bresciana e il suo amato televisivo non sono arrivati in fondo. Cioè, in fondo ci sono arrivati, all'ultima puntata, ma hanno deciso in modo consensuale di lasciarsi. Peccato, perché a detta dei bene informati la loro poteva essere la coppia vincente. Quella più vera.

Clara Campagnola, la sposa bresciana

Clara Campagnola, 29 anni, viene da Castrezzato: ha interrotto gli studi a 17 anni, quando ha deciso di partire per l'estero dove ha lavorato per qualche anno come animatrice e receptionist. Non è da molto che è rientrata in Italia. In amore Clara non è mai stata molto fortunata: sfogliando il libro dei ricordi riemerge una storia importante, quando lavorava in Messico, ma che l'ha fatta soffrire parecchio.

Sognava un uomo che la rendesse felice: ma anche con Fabio, purtroppo, non è andata come doveva andare. Molto legata alla sua famiglia, a partire dai suoi genitori: si sono sposati molto giovani, sono ancora innamorati e per lei continuano ad essere un punto di riferimento. Ha anche una sorella più piccola, con cui ha un buon rapporto. Dice di sé: “Sono una ragazza molto spirituale e con un grande senso dell'umorismo, empatica e amante degli animali”.

Ma perché Clara e Fabio si sono lasciati?

La sua avventura a “Matrimonio a prima vista”, però, è finita con un addio. La formula del reality è nota: due sconosciuti si sposano alla cieca, con un matrimonio vero ma con clausola di divorzio guidato. Tanti i motivi che avrebbero fatto “saltare” la coppia che anche Vanity Fair definiva come quella “chimicamente più in sintonia”: qualche discussione di troppo, compromessi forzati e altro ancora. Nel mezzo anche la vacanza di Fabio, da solo, a Formentera: dove ha perso addirittura la fede. Se non era questo un segno del destino..