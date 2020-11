Aspettando il Natale: è bresciano il miglior panettone artigianale d'Italia

Oscar Pagani sui social è già una star, con migliaia di follower: in provincia di Brescia è altrettanto conosciuto in quanto titolare di Non Solo Pane a Palazzolo sull'Oglio, un locale che è sia forneria che pasticceria che caffetteria.

In questi giorni è arrivata una sorta di consacrazione: il primo premio nazionale della giuria popolare al concorso Mastro Panettone edizione 2020, la gara tra i migliori panettoni artigianali organizzata da Goloasi.it.

Il premio della giuria popolare

A fronte di quasi 250 panettoni in corsa, arrivati da tutta Italia, il nostrano Oscar Pagani – come detto – l'ha spuntata nella categoria Miglior panettone artigianale tradizionale, premio giuria popolare.

La giuria tecnica, per la stessa categoria, ha invece consacrato Matteo Papanice, seguito dai fratelli Damiano e Valentino Rizzo e da Antonio Caputo. In gara anche le categorie Miglior pandoro e Miglior panettone creativo al cioccolato.

La storia di Mastro Panettone

L'edizione 2020 di Mastro Panettone, la quarta, è andata in scena a Bari ma causa emergenza sanitaria (e Dpcm) si è svolta inevitabilmente solo in streaming, e a porte chiuse. “Un'edizione diversa ma sempre ricca di emozioni”, fanno sapere gli organizzatori.

Il concorso è aperto ai mastri pasticceri di tutto il Belpaese, con un preciso disciplinare per poter partecipare: altri contest altrettanto celebri, e sempre organizzati da Goloasi.it, sono la Divina Colomba e la Mandorla d'autore.

Un'altra soddisfazione bresciana

Il premio consegnato a Pagani è un'altra bella soddisfazione per la gastronomia bresciana: solo un paio di settimane fa, infatti, anche il giovane Erman Possessi – gestore della Pasticceria caffetteria Le Tentazioni di Lumezzane, quartiere San Sebastiano – ha sfiorato la vittoria al concorso The Best Panettone in the World.