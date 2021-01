Masterchef, ora tocca al Sebino: quando andrà in onda la puntata bresciana

Tutti in piedi sul divano: giovedì 4 febbraio su Sky Uno andrà in onda la puntata bresciana – girata sul lago d'Iseo – della decima edizione di Masterchef Italia

“Si avvicina la puntata di Masterchef sul lago d'Iseo. Giovedì 4 febbraio su Sky Uno scopriremo finalmente quali sono i piatti realizzati dagli aspiranti chef: di sicuro ci sarà anche la nostra sardina essiccata”. Lo scrive su Facebook Visit Monte Isola, dando finalmente risposta ai tanti che si chiedevano quando (e come) sarebbe andata in onda la puntata girata in autunno sul Sebino.

Le riprese sul lago d'Iseo

Le riprese, ricordiamo, risalgono all'ottobre scorso, quando al porto di industriale di Iseo vennero avvistati i giudici e i concorrenti del celebre reality culinario. Quanto è successo quel giorno, almeno per ora, rimane top secret: questi sono gli accordi, e dunque per scoprire segreti e ricette della puntata, oltre ai luoghi visitati da giudici e concorrenti, non si può fare altro che aspettare il fatidico giorno.

La decima edizione di Masterchef

La decima edizione di Masterchef Italia ha preso ufficialmente il via – televisivamente parlando – dal 17 dicembre scorso: da allora sono già state trasmesse sette puntate, l'ultima il 28 gennaio e la prossima (quella iseana) come detto il 4 febbraio. Alla gara partecipavano inizialmente 20 concorrenti, ma ne sono già stati eliminati 7, uno per ogni episodio. I giudici sono noti e arcinoti, stelle della cucina nostrana ma di fama internazionale: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Come funziona il celebre reality

Anche il format è ormai conosciuto in ogni dove: dopo una prima selezione i concorrenti si sfidano per settimane nelle più disparate prove culinarie. Alla finalissima accedono solo in tre, e uno solo di loro sarà il “Masterchef”: lo scorso anno il premio è andato ad Antonio Lorenzon, che nel frattempo ha già aperto il suo ristorante. Per la cronaca, il vincitore si aggiudica 100mila euro (in gettoni d'oro) oltre alla possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette originali.