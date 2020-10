Masterchef: la 10ª edizione arriva sul lago d'Iseo con una puntata speciale

Parlerà anche bresciano la decima edizione di Masterchef Italia, il celebre talent show – in onda dal prossimo dicembre sulla piattaforma Sky, e poi anche in digitale terreste su Tv8 – in cui aspiranti cuochi si sfidano da tutto il Belpaese, rimettendosi alle (sapienti) mano dei tre giudici, ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli (a proposito: i rumors dell'estate raccontavano anche di un quarto giudice, chissà).

Avvistati al porto industriale di Iseo

I concorrenti, la troupe, gli stessi giudici e quant'altro sono stati avvistati solo un paio di giorni fa negli spazi del porto industriale di Iseo: adagiati sulla piattaforma di atterraggio per gli elicotteri, è qui che è stata allestita l'area dove i partecipanti alla gara culinaria si sono sfidati a suon di ricette. Tutto sotto la (severa) supervisione di Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, ma non solo.

I bene informati confermato, infatti, che tra i giudici di giornata siano stati chiamati anche personaggi celebri del Sebino e dintorni, pescatori e volti noti, esperti di gastronomia e più in generale delle tradizioni locali. Quello che è successo, ovviamente, è ancora top secret: così come quello che è stato cucinato.

Cucina tipica e locale per i concorrenti?

Ma è facile immaginare che tra padelle e fornelli possano essere passati i pesci più amati e conosciuti del Sebino, dalla tinca al coregone, le sardine e i cavedani, magari cucinati sulla base di tipiche ricette nostrane (o loro varianti). In paese ovviamente non si è parlato d'altro (anche su Facebook): al solito, divisi in due partiti, gli entusiasti e i più critici, che hanno fatto notare di come quell'area sia adibita alle emergenze.

Come funziona Masterchef Italia

Meglio così, non ce n'è stato bisogno: troupe e concorrenti sono arrivati intorno alle 8 e hanno sgomberato per le 18. Non è chiaro quando e come andrà in onda l'episodio bresciano: di certo è che Masterchef torna da dicembre su Sky e poi a seguire anche su Tv8, decima edizione del talent che ormai da anni spopola tra gli appassionati e non, e che ha già contato anche diversi concorrenti bresciani – la prima, alla prima edizione, la giovane Chiara Orioli, l'ultimo in ordine di apparizione il professore di chimica Rocco Buffone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il format è noto e arcinoto: dopo una prima selezione i concorrenti si sfidano per settimane nelle più disparate prove culinarie. Alla finalissima accedono solo in tre, e uno solo di loro sarà il Masterchef (lo scorso anno Antonio Lorenzon, che nel frattempo ha già aperto il suo ristorante): il vincitore si aggiudica 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette originali.