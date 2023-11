Sfilata di vip, è "La Grande Bellezza": ci saranno anche Boldi e Marini

Sfilata di vip domenica 12 novembre a Villa Mazzucchelli, a Ciliverghe di Mazzano: tutti riuniti per la kermesse “La Grande Bellezza” ideata e diretta da Cristian Raggi, imprenditore di Sarezzo titolare dell'azienda Raggi Lampadari. “Un appuntamento voluto per accendere i riflettori sul Made in Italy e sul Made in Brescia – spiega Raggi – e creare connessioni che possano dare opportunità ai giovani bresciani e non solo”. All'evento sono infatti attesi volti noti dello spettacolo, della politica e dell'imprenditoria.

Già annunciati gli artisti che parteciperanno a questa edizione: dal coreografo Garrison Rochelle al regista (e scrittore) Federico Moccia, l'attore Massimo Boldi, la showgirl (e amica di Raggi) Valeria Marini. In cartellone anche rappresentanti politici di ogni schieramento, centinaia di invitati, esposizione di opere d'arte, abiti in sfilata.

La Grande Bellezza

“Viviamo un momento che necessità di unità, solidarietà e italianità – dice ancora Cristian Raggi –: pensare che spettacolo, politica e territorio abbiano confini netti vuol dire non conoscere il nostro Paese e ignorare la nostra storia”. Nomen omen: la “politica-spettacolo” è una definizione che ben calza alla storia recente d'Italia. “Piazza Lombardia è il gruppo che presiedo – continua Raggi – e conta più di 100 aziende: con questo appuntamento puntiamo alla cooperazione e alla bellezza come spirito di rilancio”.

Con un occhio anche turismo e al vicino lago di Garda: gli ospiti de “La Grande Bellezza” alloggeranno a Desenzano nel b&b Bellavista Exclusive di Pinton Sabri e Tiziana Chiari, che la scorsa estate ha già accolto – tra i tanti – anche Ronn Moss, Nathalie Caldonazzo, Elena Morani, Stefano Sala, Dasha Dereviankina, Gianpaolo Celli, Tiziano Calvaliere, Elena Morali, Roger Garth e Gianni Sperti.