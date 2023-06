Blanco: la fidanzata Martina in lacrime su TikTok

Una fascia nera in testa, triste musica in sottofondo, le lacrime che sgorgano dai suoi grandi occhi verdi: è l'ultimo video pubblicato su TikTok da Martina Valdes, la fidanzata di Blanco. "Io lo chiamo toccare il fondo", scrive Martina destando non poca preoccupazione tra i suoi fan: ma cosa sta succedendo?

È proprio lei a raccontarlo, in un lungo post. "Oggi ho voluto registrarmi in questo momento per sensibilizzare sull'argomento. Questo pomeriggio, come altri giorni, ho avuto un attacco di panico dal nulla, in viaggio sul treno con tanta gente attorno, mi sentivo a disagio e impaurita, quasi come se questo stato d'animo avesse il sopravvento su di me. Ho cercato in tutti i modi di soffocarlo".

Il lungo sfogo di Martina Valdes

Il suo sfogo diventa un consiglio, quasi una lezione di vita. "Tanti come me preferiscono nascondersi e isolarsi in questi momenti - continua Martina - perché si sentono deboli e fragili, vulnerabili a qualsiasi cosa che li circondi. E invece piangete, sfogatevi, parlatene sempre con qualcuno. Chiedere aiuto e farsi aiutare non è da deboli, non è da sfigati: fate uscire tutto quello che c'è da buttare fuori, perché ad accumulare e stare in silenzio succede questo. Esplodi, ti senti impotente e insignificante".

E allora, che fare? "Bisogna sempre essere buoni e gentili con chiunque - conclude Martina - perché nessuno sa che guerra interiore sta vivendo l'altro. Promuoviamo la gentilezza, la bontà d'animo e l'amore, condividiamo e viviamo di questo. Grazie per chi ha letto queste mie parole, un abbraccio a tutte le persone tanto fragili, ma tanto forti".