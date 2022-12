L'influencer bresciana Martina Pagani in un reality di Mediaset

Una nuova esperienza televisiva per Martina Pagani, l'influencer bresciana classe 1995 considerata una delle più longeve del settore (attiva sui social dal 2012) e che oggi conta circa 130mila follower su Instagram. La giovane parteciperà infatti - in onda in streaming su Mediaset Infinity dal 13 dicembre - a "Look at me - Operazione Sposa", il nuovo programma Mediaset dedicato al mondo del beauty.

Il nuovo programma

Ogni puntata vede protagonista una ragazza che si farà truccare, acconciare e abbigliare da tre diversi lookmaker provenienti dal The Lookmaker Institute. Alla fine di ogni episodio sarà la stessa protagonista a decidere chi sarà il vincitore tra i tre "acconciatori". A condurre il programma il giornalista Nicola Santini, con la partecipazione della stilista Ilaria Villani di Dea Couture.

La regia di "Look at me - Operazione Sposa" è di Marco Sbarra: il programma è realizzato da Quadrio in collaborazione con Overclock, scritto da Aldo Dalla Vecchia e Riccardo Xavier Gusmano con Giuseppe Colella, e prodotto da Carola Cavalli.

Chi è Martina Pagani

Martina Pagani è nata a Brescia il 13 aprile del 1995, e come detto è dal 2012 che bazzica i social: all'inizio per passione (fotografia e moda) per poi costruire una "vera" carriera da influencer. Taglia 46, è nota per le sue battaglie per la "body positivity": sui social, infatti, parla sempre di positività e invita ad apprezzarsi nonostante i difetti fisici o caratteriali.

Nel 2016 ha partecipato alle selezioni di Miss Curvy, nel 2022 è stata già avvistata in televisione partecipando al programma "Guess My Age - Indovina l'età", il game show di Tv8 condotto da Max Giusti.