Martina Fidanza è stata operata al cuore: cos'è successo

Un post su Instagram per raccontare cos'è successo: “Sono felicissima di poter dire che l'operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Roberto Corsetti e il prof. Antonio Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop, ma non vedo l'ora di tornare in sella più forte di prima”.

Un'operazione al cuore per Martina

Sono le parole di Martina Fidanza, giovane ciclista su strada e soprattutto su pista, classe 1999 e originaria di Ponte San Pietro: è stata appena sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale di Ancona, necessario dopo che gli accertamenti medici avevano rivelato una strana aritmia, in particolare nella fase di recupero dopo uno sforzo.

Nello specifico, Martina è stata sottoposta a un intervento di ablazione dell'atrio ventricolare destro, al presidio ospedaliero Lancisi del gruppo Ospedali Riuniti di Ancona. “L'operazione al cuore è andata bene – scrive la Federciclismo – Buona guarigione Marti, non vediamo l'ora di rivederti in sella”.

La luminosa carriera di Martina Fidanza

Da quanto si apprende, ci vorrà almeno un mese prima che la giovane stella del ciclismo femminile possa tornare in pista (e in strada). Martina Fidanza è ancora tanto giovane, ma la sua carriera è già luminosa: solo una manciata di settimane fa (alla fine di ottobre) si è meritata la medaglia d'oro ai campionati mondiali di scratch, una delle prove inserite tra le competizioni su pista. Un'italiana di nuovo sul tetto del mondo, quattro anni dopo l'ultima vittoria di Rachele Barbieri.

Come riporta Federciclismo, la 22enne (ha festeggiato il suo compleanno il 5 novembre scorso) nel 2021 in pista ha conquistato anche i campionati italiani madison, insieme a Barbieri, e i campionati europei di inseguimento a squadre. Nel suo curriculum anche la medaglia d'oro ai campionati europei di scratch, nel 2020, sia nella categoria Elite che tra le Under 23, e ancora i campionati italiani nel 2019. Per due volte ha partecipato anche al Giro Rosa, su strada.