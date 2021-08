Marta, imprenditrice e modella: è bresciana la nuova Miss Reginetta d'Italia

“Ricevere la corona è stata un'emozione indescrivibile: c'erano tante ragazze bellissime, non mi aspettavo proprio di vincere”. Parola di Marta Pedrotti, 32 anni di Brescia, appena incoronata Miss Reginetta d'Italia Over edizione 2021: la sua bellezza ha conquistato a Riccione la giuria della finale del concorso organizzato dalla Media Event e diretto da Alessio Forgetta, nella categoria “Junior”, riservata cioè alla fascia d'età dai 30 ai 40 anni.

Marta Pedrotti è una piccola imprenditrice, titolare di un negozio di abbigliamento in Piazza Vittoria, in città: occasionalmente è anche modella e fotomodella per diversi brand, locali e non. Vive con il suo compagno: una passione di cui non può fare a meno sono i suoi rollerblade, i pattini in linea con cui ama perdersi a ritmo di musica nelle strade di Brescia accompagnata dal suo bulldog francese, Pinny.

Ecco le Reginette “over” d'Italia

“Mi sono divertita molto e ho avuto il piacere di fare tante nuove amicizie: davvero una bellissima esperienza”, racconta ancora Marta, come detto incoronata Reginetta della categoria “Junior”. Queste le altre premiate: Morena Falchi, 42 anni di Roma, vincitrice della categoria “Lady” (dai 41 ai 50 anni), e Antonella Cucciardi, 59 anni di Napoli, nella categoria riservata alla fascia d'età dai 51 ai 60 anni.

La finalissima del concorso nazionale è stata celebrata lungo il litorale dell'Opera Beach Club di Riccione: a colpi di sorrisi e di sfilate, indossando gli abiti appositamente creati dalla stilista Monica La Barbera, si sono sfidate ben 42 modelle “Over”, dai 30 ai 60 anni, selezionate durante l'estate in tutte le regioni d'Italia.

Vip vista mare: il concorso continua

Non sono mancati nemmeno gli ospiti vip: la showgirl e ballerina Matilde Brandi, che ha annunciato al pubblico la riapertura della sua famosa scuola di danza; l'ex tronista di Uomini e Donne Marcelo Fuentes; l'attore e comico Claudio Lauretta (celebre per le sue imitazioni: da Matteo Renzi a Renato Zero, da Zucchero a Renato Pozzetto, il suo cavallo di battaglia).

E non è finita: a partire dal 31 agosto si torna in pista, sempre a Riccione, con Miss Reginetta d'Italia: in corsa ci sono 64 ragazze, dai 14 ai 29 anni, come per le “Over” selezionate nelle varie regioni italiane durante i mesi estivi. Il clou sarà nel weekend: il 2 settembre la pre-finale, il 3 una grande sfilata di moda, il 4 la finalissima con la partecipazione di Jo Squillo, che sarà la madrina dell'evento.