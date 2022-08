Sconfitto il cancro, ora Maria ha raggiunto le finali nazionali di Miss Italia 2022

Continua il sogno Miss Italia per una ragazza bresciana: la 21enne Marta Fenaroli, studentessa di Medicina al San Raffaele di Milano, si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna Lombardia, che vale l'accesso diretto alle fasi nazionali 2022, in programma nelle prossime settimane. La proclamazione sabato sera a Palazzo Lechi di Calvisano, dove per la cronaca è stata eletta anche Miss Calvisano: la 19enne Rebecca Guadaloppa di Vigevano (Pavia). Anche lei accederà alle fasi nazionali del concorso di bellezza più famoso e longevo d'Italia.

Marta Fenaroli è alta 1 metro e 78, capelli e occhi scuri: anche la madre partecipò alle selezioni di Miss Italia qualche anno fa. Una storia di rivincita, quella di Marta: colpita da un cancro al sangue, è riuscita a superare la malattia e a ricominciare a vivere.

Il post di Marta dopo la vittoria

"Sono molto felice per il mio titolo", scrive Marta su Instagram pubblicando una carrellata di foto ma che "racchiudono il risultato di tanti mesi di lavoro". E allora "la mamma più bella e disinvolta di me qualche anno fa, la mia coroncina molto bella ma assai dolorosa da indossare, una foto per il fidanzato, io in affanno pre-svenimento sabato pomeriggio perché, che fai, non stai male alle finali regionali, la mia nonna con la fascia perché tutti i miei traguardi sono in suo onore".