Birre e 'pirli' di fronte al lago: il chiosco cerca un nuovo barista

Una base d'asta da 4mila euro l'anno, gestione triennale fino al 2024, apertura garantita dai primi di maggio alla fine di settembre: sono questi gli elementi che caratterizzano il bando, appena pubblicato dal Comune di Marone, per la gestione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nell'area pubblica (vista lago) in località Carai, lungo Via Battista Cristini. La concessione, come detto, sarà a carattere stagionale e temporanea, riferita al periodo relativo al triennio 2022/2024 e avrà durata, di norma, a partire dall'1 maggio e fino al 30 settembre.

Gli interessati possono partecipare alla gara presentando un plico unico all'Ufficio protocollo del municipio, entro lo scoccare di mezzogiorno del 16 aprile prossimo. La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il prezzo a base d'asta, di 4mila euro, potrà essere rialzato con multipli di 300 euro.

I dettagli del bando

Nel punteggio della graduatoria finale avrà parecchio peso anche la qualità estetica (e funzionale) della struttura provvisoria da posizionare: sta infatti all'aggiudicatario selezionare e posizionare il chiosco mobile da cui somministrare alimenti e bevande. Il Comune fa sapere che verranno privilegiate le strutture in legno, ma non si può escludere la scelta di un furgone (tipo food truck) oppure un gazebo in altro materiale: tra le strutture che il concessionario dovrà posizionare ci sono anche (inderogabilmente) i bagni, che potranno essere di tipo “chimico” o con allacciamento alla rete dell'acquedotto e scarico in fognatura (con opere a carico del concessionario). Sarà posibile anche installare “accessori” come panchine e ombrelloni, ma niente opere fisse inamovibili (che sono proprio vietate).

Superfici e arredi

Le superfici utilizzabili non dovranno superare il massimo di 40 metri quadrati per il posizionamento della struttura per bar e ristoro, e 70 mq per eventuali accessori. Sarà inoltre vietato posizionare “qualsivoglia arredo” che sia di intralcio alla vicina pista ciclopedonale. Saranno a carico del concessionario tutte le spese per la gestione e la manutenzione dell'area: lo stesso dovrà anche occuparsi della pulizia ordinaria, svuotamento cestini e taglio dell'erba. Chiusura serale obbligata entro e non oltre l'una di notte.

Una volta raccolte tutte le offerte – ma l'area potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola domanda – si procederà all'asta pubblica fissata per il 19 aprile, dalle ore 10 in municipio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comune: a questo link è possibile consultare il bando completo. Nella stagione della ripartenza, può essere davvero una buona occasione.