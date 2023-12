150 aziende per 130 milioni di euro: è il prodotto bresciano più esportato al mondo

Non solo il celebre Altare della Patria (a firma del bresciano Angelo Zanelli), la Scala di Milano, il Muse di Trento: il marmo di Botticino è parte integrante di altre grandi opere come la Statua della Libertà o il Grand Center Terminal di New York, solo per citarne un paio. È il prodotto bresciano più diffuso al mondo, l'unico ad avere un valore aggiunto così elevato (l'export è pari a oltre l'80%): la Via del marmo, che si staglia dalle porte della città fino al cuore della Valsabbia, raggruppa almeno 150 aziende, più di 2.500 addetti, fatturato annuo di oltre 130 milioni di euro.

Sono queste le premesse che portano a “Talking Stone”, la pietra parlante (o narrante): sottotitolo “Voci e storie per una rigenerazione della Via del marmo”, progetto da 100mila euro che, inserito nel quadro di Brescia e Bergamo capitali della Cultura, mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni del territorio al fine di tramandare la cultura estrattiva della pietra (la secolare, anzi millenaria storia dei medol e dei medoler, le cave e i cavatori) attraverso un articolato programma di percorsi, attività, eventi, esperienze e performance in bilico tra realtà “vera” e “virtuale” o “aumentata”, con estensioni nel metaverso e legate all'intelligenza artificiale.

Il progetto "Talking Stone"

Il progetto, presentato alla Scuola d'arte Vantini di Rezzato che sarà una sorta di epicentro, nonché capofila, coinvolge anche il Comune di Botticino, il vicino Museo del Marmo, l'Accademia di Belle Arti Laba, gli istituti comprensivi di Botticino, Rezzato, Castenedolo, Mazzano, Bedizzole e Nuvolento, i municipi di Rezzato, Serle, Bedizzole, Paitone e Nuvolento. “Talking Stone” avrà una durata complessiva di 17 mesi, al via dal 2024, e interesserà alcuni luoghi cult della Via del marmo, dalle stesse cave al Museo. Le “azioni creative” si muoveranno a partire da un Visual Storytelling su alcuni personaggi emblematici, la realizzazione di 24 esperienze narrative e di 12 esperienze creative, 3 performance teatrali, un reportage, esperienze immersive tra realtà virtuale e metaverso. Stay tuned: le varie fasi del progetto e le prime pillole di programma saranno puntualmente annunciate sui canali social e sul sito web dedicato (comunicazione affidata allo Stupefacente Studio di Brescia).

Il premio Ecomuseo del botticino

Abbraccia lo spirito e la storia del marmo di Botticino anche la quarta edizione del premio Ecomuseo del botticino, celebrato a Rezzato. Tante anche quest'anno le candidature arrivate dal “basso”, oppure da enti e istituzioni: la giuria ha selezionato i tre vincitori – nel dettaglio: il giornalista William Geroldi, l'imprenditore Franco Glisenti, l'autore e scrittore Giorgio Scroffi – oltre a due menzioni speciali alle artiste Liubov Fedoseeva e Patrizia Apostoli. Il premio di Ecomuseo è un riconoscimento al talento e all'impegno delle persone che vivono e contribuiscono alla crescita del territorio nel campo dell'arte, cultura, imprenditoria e lavoro. Sempre più senza confini: nato nel 2020, per la prima volta quest'anno ha celebrato un cittadino di Brescia (William Geroldi) e un'artista straniera (Liubov Fedoseeva, nata in Russia ma oggi a Mazzano). L'Ecomuseo del botticino è un museo a cielo aperto, tra i primi tre ecomusei della Lombardia per importanza: ha sede a Prevalle ma accoglie un territorio che va da Brescia a Serle, attraversando Botticino, Castenedolo, Rezzato, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Muscoline, Gavardo e Vallio Terme.