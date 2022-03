Burger Battle 2022: è bresciano il miglior hamburger d'Italia

Trionfo bresciano alla Burger Battle, letteralmente “la battaglia degli hamburger”: il miglior hamburger gourmet d'Italia è a firma di Marisa Filippini, la titolare dell'Agorà Cafè di Salò. E' lei la trionfatrice dell'edizione 2022, per la cronaca la quarta: ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza nella finalissima in scena lunedì al Beer&Food Attraction di Rimini. Gli artigiani del cibo made in Brescia di nuovo davanti a tutti: nel 2020 il vincitore fu Marino Gurizzan della Birreria 58 Rodengo Saiano.

I finalisti della Burger Battle

Ma ora tutti i riflettori sono puntati su Marisa Filippini, la nuova “regina” degli hamburger nostrani. Erano 6 gli chef in finale: oltre a Marisa, che si era guadagnata un biglietto in prima fila vincendo la tappa di Cuneo del Burger Battle Tour, in pista anche Stefano Di Virgilio (vincitore della tappa di Pescara), Giului Reibaldi (Salerno), Sara Ritrovato (Reggio Calabria), Valerio Ricciardi (Frosinone) e infine Ercole Frusone (Rimini).

La gara, al via lunedì mattina, ha previsto tre prove: una prima sfida in cui i concorrenti hanno presentato una ricetta inedita, poi una seconda manche a eliminazione diretta e infine la finalissima, dove gli sfidanti hanno affrontato una prova a sorpresa, battezzata “Out of the box”, improvvisando un burger gourmet utilizzando almeno 5 dei prodotti messi a disposizione all'interno di una scatola “misteriosa” (scoperti solo pochi minuti prima della finalissima).

La finale tutta in rosa

Una finale.. in rosa: nel faccia a faccia conclusivo si sono trovare la “nostra” Marisa Filippini e Sara Ritrovato. Ma il verdetto è ormai scritto, il burger gourmet ha una nuova regina: la chef dell'Agorà Cafè ha vinto con il suo Pink Mango, ovvero panino Lady Bun rosa, hamburger di Chianina, insalata iceberg, sale di Cervia, fichi caramellati e fette di mango. Un premio gustosissimo.