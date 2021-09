L'amore secondo Marcell Jacobs: la proposta di matrimonio sulla pista d'atletica

Una foto anzi due, e un brevissimo commento: “She said yes”, ha detto sì. Camicia bianca e pantaloni eleganti lui, vestito brillantissimo e scintillante lei: sono la coppia del momento, Marcell Jacobs e Nicole Daza, che hanno così consacrato l'ufficialità del loro prossimo matrimonio. Se son rose fioriranno, è proprio il caso di dirlo: è così che il (doppio) campione olimpico, con un post su Instagram, ha voluto far sapere al mondo che stavolta è vero, che lui e Nicole si sposeranno.

La pista degli allenamenti in lockdown

Tutto è successo domenica sera a Manerba del Garda, in occasione della festa (privata) per il ventisettesimo compleanno di Marcell, classe 1994. Gli amici intimi e i familiari si sono ritrovati nella tenuta dell'amico Alberto Papa, in zona San Sivino (non lontano dall'Hotel Florence gestito da Viviana Masini, mamma di Marcell). Papa è stato per decenni primatista bresciano di salto in lungo, e proprio la sua grande passione per l'atletica l'ha convinto ad allestire un piccolo campo di allenamento, con tanto di pista, nel giardino della villa.

A volte ritornano: è stata quella la pista di atletica dove Marcell, confinato in casa come tutti, si è allenato durante il primo lockdown. Ma oggi è stata quella la pista di atletica dove Marcell ha chiesto la mano di Nicole Daza, ora appesantita (dopo il suo sì) da un maxi-anello di diamanti già indossato e postato (anche questo) su Instagram.

La pausa bresciana di Marcell Jacobs

La “pausa” bresciana di Marcell Jacobs purtroppo è già finita: mamma Viviana conferma che lunedì è già ripartito, e chissà quando tornerà. Il doppio campione olimpico, ricordiamo, è stato ospite sabato mattina a Brescia all'inaugurazione della nuova pista di atletica di Sanpolino, intitolata a Gabre Gabric, e in serata al campo sportivo Tre Stelle di Desenzano, il paese dove è cresciuto e dove ha cominciato ad allenarsi (tra l'altro, proprio al Tre Stelle). Nel mezzo un'ospitata televisiva, su Rai Uno, e poi la sera la festa (privata) per il suo compleanno. Tanti auguri Marcell, e cento di questi giorni (e di queste imprese).