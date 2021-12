Marcell Jacobs si sposerà su Lago di Garda, e la location è da sogno

Fiori d'arancio dovevano essere, con tanto di proposta sulla pista di atletica privata di Manerba dove si allenava durante il lockdown, e fiori d'arancio saranno. Marcell Jacobs e la sua bella Nicole Daza (insieme hanno già avuto due bambini) convoleranno a nozze proprio sul lago di Garda, non lontano dai luoghi dove il doppio campione olimpico è cresciuto: nato a El Paso, Texas, è tornato in Italia ancora piccolissimo insieme a mamma Viviana Masini, cresciuto tra Castiglione e Desenzano.

Fiori d'arancio alla Torre San Marco

Svelata anche la location, forse involontariamente (almeno così pare): lo si evince da una “storia” pubblicata da Nicole su Instagram, da dove gli occhi più attenti sono riusciti a scorgere qualche dettaglio dalle partecipazioni. Marcell e compagna si sposeranno dunque alla Torre San Marco di Gardone Riviera: arcinota location sia per i suoi trascorsi storici, in quanto in qualche modo spin-off del Vittoriale degli Italiani (e di proprietà di Gabriele D'Annunzio), sia per la sua seconda e più recente vita da luogo di movida e divertimento.

Jacobs avvistato in Valsabbia (e sul Garda)

Doppia notizia in un solo giorno, anzi tripla. Proprio mentre si discuteva della segreta location delle nozze, Marcell Jacobs è stato anche avvistato tra Garda e Valsabbia, in compagnia di Nicole e di mamma Viviana. Tutti insieme sono andati a passare una giornata al parco, per festeggiare il piccolo Jeremy (il primo figlio di Jacobs, avuto da un'altra relazione) che ha appena compiuto 7 anni. Non solo: della serie a volte ritornano, il plurimedagliato bresciano è tornato letteralmente sui suoi passi, in quel di Roè Volciano.

Ovvero è tornato ad allenarsi nella pista di atletica comunale di Roè Volciano, uno dei primi “campi” solcati dalle gambe di quello che sarà il record italiano ed europeo sui 100 metri piani. Accompagnato dal suo primo coach, Gianni Lombardi, e con visita delle istituzioni: “Una sorpresa tanto gradita quanto inaspettata”, scrive sindaco di Roè Volciano Mario Apollonio. Immancabile la foto di gruppo e la successiva pioggia di like.

Stessa pioggia (di like) anche per il post di mamma Viviana, che ha immortalato qualche felice momento: “Tantissimi auguri al nostro Jeremy, che oggi compie 7 anni – scrive Viviana Masini – Tanto amore, risate e avventure con la nonna e i suoi fratellini”.