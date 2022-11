Il "braccio di ferro" bresciano sul podio ai Mondiali: a colazione 7 fette di salme

Quarto posto assoluto nella categoria over 110 kg con braccio sinistro e ottimo podio (terzo posto) nella categoria over 110 kg con braccio destro: sono questi i risultati della partecipazione ai Mondiali di braccio di ferro (conclusi da pochi giorni ad Antalya, Turchia) per il bresciano Manuel Battaglia, da tutti conosciuto come "Roccia".

Chi è Manuel Battaglia

Manuel Battaglia ha 33 anni, compiuti la scorsa estate, vive a Lonato del Garda con la compagna Deborah e il figlio Bryan, è inoltre titolare dell'azienda agricola Bontà Caprina insieme ai genitori Giovanni e Lidia. Da anni è volto noto nel mondo dell'armwrestling, appunto il braccio di ferro: ha vinto campionati italiani, europei e mondiali, oltre a una vasta serie di meeting e incontri nostrani e internazionali. Grazie alle sue vittorie (e alla sua simpatia tutta bresciana) il giovane Manuel è anche una star dei social, con decine di migliaia di follower su TikTok.

Star anche sui social

Tra i video più cliccati (che sfiora ormai il milione di views) c'è sicuramente quello pubblicato alla metà di ottobre e dedicato, come tanti altri, agli "amici del colesterolo". Una presa in giro, con tanta ironia, a tutti coloro che lo criticano per la sua alimentazione. La pronta risposta ha già raccolto applausi e dediche: la colazione del campione a base di pa' e salàm, con 7 fette di salame tagliate belle spesse, due fette di robiola di capra, un bel bicchiere di vino rosso per accompagnare il tutto.



Manuel Battaglia nel corso di una gara