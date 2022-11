Cercasi baristi, camerieri e lavapiatti: per chi lavora, gratis anche le piste da sci

Cercasi lavoratori per la stagione invernale in Maniva, l'area montana sopra la Valtrompia nota per il suo frequentatissimo comprensorio sciistico: ma con un upgrade rispetto alla tradizionale offerta di lavoro, come riferito da Maniva Ski, la società con sede a Gardone che gestisce gli impianti. Ovvero: oltre allo stipendio, gli stagionali assunti potranno sciare gratuitamente per tutta la stagione.

Offerte di lavoro in quota

"La stagione invernale è alle porte e noi abbiamo bisogno di te - fa sapere Maniva Ski - Se lavori da noi, non solo prendi paga, ma scierai gratis tutta la stagione. Siamo alla ricerca di persone volenterose a cui piaccia mettersi in gioco e dare il meglio di sé".

Entrando nello specifico, si cercano baristi, camerieri e lavapiatti per il weekend e per i giorni festivi. Gli interessati possono inviare il curriculum a info@manivaski.it. "Non solo prendi paga - recita il claim pubblicato anche sui social - ma scii gratis per tutta la stagione. Quando ti ricapita? Inviaci il tuo curriculum".

La ski area del Maniva

Panorami in quota, discese mozzafiato, meravigliose pinete innevate. Viene presentata così la ski area del Maniva, che si sviluppa in 18 piste per un totale di circa 40 chilometri di percorsi: piste semplici e campi scuola per bambini e principianti, ma anche piste panoramiche (rosse e nere) per gli sciatori più esperti, servite da moderne seggiovie e skilift (sono 9 in totale gli impianti di risalita) e pure una pista dedicata ai bob e alle slitte, con impianto di risalita dedicato.

Il comprensorio è attrezzato per il pernotto, con strutture ricettive come l'hotel Bonardi o gli appartamenti dello Chalet Maniva, tante attività collaterali (dalle ciaspole allo sleddog, con i cani da slitta dell'Alaska) e uno spazio "après-ski", con locali e ristoranti come lo stesso Chalet Maniva, il celebre Igloo, lo Chalet Dasdana.