Perché c'è una barca sospesa sul lago a 75 cm di altezza

Una barca sospesa sul lago di Garda, fronte spiaggia e a pochi passi dal lungolago di Manerba: se ne sta lì, nel vuoto, a 75 centimetri dal livello dell'acqua a testimoniare di quanto sia calato il più grande bacino italiano nei mesi più difficili della siccità. Solo ora, con le piogge di queste ultime settimane, la situazione è tornata più o meno alla normalità (a quota 90 cm sopra lo zero idrometrico, in linea con lo storico del periodo: lo conferma anche Gianluca Zanichelli, direttore di Aipo): ma questo non cambia la necessità di sensibilizzare sulla crisi idrica e soprattutto sugli effetti dei cambiamenti climatici.

È l'installazione creata da E.ON - multinazionale tedesca dell'energia che occupa più di 72mila dipendenti nel mondo e che nel 2021 ha fatturato 77,3 miliardi di euro: l'ebitda rettificato del gruppo è salito a 8,1 miliardi nel 2022, superando di 170 milioni i risultati dell'anno precedente, ben oltre le previsioni -, protagonista mercoledì mattina a Manerba (negli spazi de La Nuova Pieve dei fratelli Torelli) dell'evento di lancio di "Make Italy Green", campagna per la sensibilizzazione e l'educazione di cittadini, istituzioni e aziende nei confronti di tematiche ambientali, ecologia e appunto climate change.

La barca sospesa di Manerba

La barca sospesa di Manerba rimarrà in loco per almeno 4 mesi, insomma tutta l'estate: "Questo - spiega Frank Meyer, ceo di E.ON Italia - per ricordarci di quanta acqua ha perso il lago a causa dei cambiamenti climatici. Con Make Italy Green vogliamo costituire il più grande movimento green del Paese per contrastare il climate change fin dalle piccole cose, anche con i nostri comportamenti quotidiani, interessando istituzioni, associazioni ed esperti. Per noi di E.ON Italia questo va oltre il business: l'obiettivo è coinvolgere anche i nostri clienti, partner, dipendenti, stakeholder e creare così un futuro migliore e più sostenibile, diffondendo consapevolezza e buone pratiche".

La testimonial Caterina Balivo

Testimonial e ambassador del progetto sarà Caterina Balivo, giornalista televisiva che - ammette lei stessa - da più di un decennio si occupa anche di raccontare i problemi legati all'inquinamento. "Se tornassi indietro, se avessi ancora 15 anni - dice Balivo - allora sarei sicuramente un'attivista per l'ambiente. Ma senza essere attivisti, non dimentichiamoci del senso civico: significa non voltarsi dall'altra parte e accorgersi e rimediare ai nostri errori. Se ami il posto dove vivi non puoi trattarlo come non fosse tuo: questo vale anche per il nostro pianeta. Il climate change non è una fake news, e mai come oggi i fatti di cronaca a cui stiamo assistendo ce lo dimostrano".

Il dramma di siccità e alluvioni

Dei drammatici fatti di queste settimane, soprattutto in Emilia Romagna, ha parlato anche Mario Giuliacci, volto noto del meteo nostrano, laureato in Fisica e docente di Meteorologia: "Ogni evento di siccità si conclude con una grande alluvione, e non è una novità - sottolinea Giuliacci - e dopo 2 anni di siccità, purtroppo, dovevamo aspettarci eventi disastrosi, e temo che ne dovremo attendere ancora. Intervenire si può. A livello strutturale, ad esempio, con gli invasi idrici: in Francia in pochi anni ne sono stati realizzati più di 1.500, da noi l'ultimo risale a decenni fa. A livello culturale portando argomenti come la meteorologia e l'ecologia delle scuole: in tal senso faccio un appello diretto al ministero". Non è nuovo, anche in Italia, il dibattito sulle catastrofi cosiddette "naturali" (quindi dovute esclusivamente alla natura) e catastrofi "sociali", in cui è evidente la responsabilità dell'uomo (in particolare su temi come prevenzione e programmazione).

Il flash mob sull'isola dei Conigli

La scelta di Manerba non è casuale: per mesi si è parlato dell'isola dei Conigli, diventato un fenomeno nazionale (e oltre), simbolo dei bassi livelli del Garda, anche in inverno, come non succedeva da più di 20 anni. Proprio lungo l'istmo riemerso (e ora in gran parte sommerso) dell'isola di San Biagio, questo il vero nome, E.ON ha dato vita a una "catena umana", un flash mob "simbolo del movimento attivo in cui ognuno di noi può fare la propria parte, cambiando fin da subito i propri comportamenti: se l'installazione - continua l'azienda - è il simbolo degli effetti del cambiamento climatico, il flash mob vuole rappresentare simbolicamente la soluzione, un movimento di persone che agendo insieme sono in grado di invertire la rotta, riducendo le emissioni e combattendo il climate change".

La campagna Make Italy Green

La campagna Make Italy Green si inserisce in un più ampio progetto di E.ON che mira ad affiancare il Paese nel percorso verso la transizione energetica. "Dobbiamo agire oggi, dobbiamo agire ora - ha detto ancora Frank Meyer - e per farlo dobbiamo coinvolgere le nostre case, le aziende, i cittadini. Penso al fotovoltaico: una casa alimentata da impianto fotovoltaico, con pompa di calore e batterie di accumulo è in grado di ridurre i propri consumi del 70%, il che significa il 70% in meno di CO2. Abbiamo investito in un grande progetto, si chiama Mind (il Milano Innovation District di Pero): 560mila mq in totale neutralità climatica, il prototipo di una città del futuro". Preparate il telecomando: tempo pochi giorni (dall'8 giugno) e la campagna Make Italy Green sarà anche televisiva.