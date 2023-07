"Caro Lago di Garda": chi sono gli autori del messaggio in bottiglia di 11 anni fa

“Caro lago di Garda, con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute. Caro lago di Garda, rimani sempre così meraviglioso e limpido come lo sei oggi”. Dopo il ritrovamento di qualche giorno fa del loro messaggio, sono stati rintracciati Sabrina e Dennis Schwalbe, i due turisti tedeschi di Amburgo che, nell’agosto 2012, consegnarono alle acque del lago il loro augurio, scritto a mano su un foglio sigillato all’interno di una bottiglia di limoncello.

Il loro desiderio si è avverato: a undici anni di distanza, la coppia è ancora felicemente unita, ha un bimbo di due anni e vive a Ellerbek, un comune poco a nord di Amburgo. I due si sono sposati nel 2011 e hanno scelto Malcesine come meta del loro viaggio di nozze.

Il Garda è diventata una delle loro destinazioni preferite: negli anni successivi, incantati dalla sua bellezza, hanno deciso di tornarci per tre volte. Nel 2012, dopo una romantica cena in riva al lago, hanno scritto il loro messaggio in tedesco su un foglio di carta, firmandosi con i soli nomi, per poi affidarlo alle limpide acque del Garda.

Dopo essersi impegnato a rintracciarli, insieme a diversi media italiani e tedeschi, il comune di Malcesine ha invitato gli autori del biglietto a tornare una quinta volta per raccontare la loro incredibile storia. Una richiesta che la coppia intende accettare, per concedersi anche un’altra piacevole vacanza sulle rive del lago.

Fonte: Trentotoday.it