Il paradiso a portata di mano: gli 8 luoghi da non perdere (in estate) sul lago di Garda

Location bellissime e imperdibili, da vivere soprattutto in estate, sul lago di Garda

E' arrivata l'estate, finalmente: le giornate che si allungano, i primi weekend fuori porta, le vacanze che si avvicinano. Quale occasione migliore per scoprire la grande bellezza del lago di Garda, anche a pochi chilometri di casa? In questo viaggio virtuale – ma con invito a scoprirlo dal vivo – ci accompagna Garda Outdoors, il portale di promozione e informazioni turistica del Garda e del suo entroterra, senza confini, che ha selezionato gli otto posti da vedere in estate tra le sponde del Benaco.

La pista ciclabile di Limone

Non ha bisogno di grandi presentazioni la pista ciclopedonale a sbalzo di Limone sul Garda, inaugurata nel luglio del 2018 e che da qui ai prossimi anni diverrà parte integrante del sogno di un grande anello ciclopedonale che percorra tutto il lago, per un totale di 140 chilometri.

La grotta e la cascata del Varone

Il Parco delle grotte e delle cascate del Varone si trova in territorio di Tenno, a pochi chilometri da Riva del Garda, sulla Strada statale 421 in direzione Ponte Arche. La grotta e la cascata si trovano all'interno di un parco naturale privato, noto e visitato ormai da quasi un secolo e mezzo. Uno spettacolo della naturale visitabile da tutti grazie a sentieri, ponticelli e balaustre.

Punta San Vigilio

Punta San Vigilio è una celebre località, in territorio del Comune di Garda. Vi si accede attraversando l'omonimo parco, oppure dalla Baia delle Sirene: l'area, ricordiamo, è privata, ma comprende al suo interno anche due locande, un ristorante, una taverna e un emporio, oltre ad ampi spazi di spiaggia e verde, e suggestivi paesaggi e location.

Malcesine

L'intero Comune di Malcesine merita una visita: è un vero borgo medievale, affacciato direttamente sul lago, alle sue spalle svetta il Monte Baldo, cittadina sospesa tra l'acqua e la montagna. Da visitare: il Palazzo dei capitani, il Castello scaligero. Da assaggiare: i prodotti tipici del lago e dello stesso paese. Da vivere: i tanti eventi in programma per l'estate. Oltre ovviamente alla nota funivia. E' stato selezionato tra i borghi più belli d'Italia.

Bardolino

Altro Comune della sponda veronese, altro affascinante borgo tra lago e colline. Per una visita da un giorno: imperdibile la passeggiata in centro e sul lungolago, da Punta Mirabello a Punta Cornicello. E ancora, da non perdere, le chiese antiche (San Severo e San Zeno) e i musei del vino e dell'olio. Magari una cena (o un pranzo) vista lago, e un bagaglio a mano di prodotti tipici da degustare.

Sirmione

La perla del lago, e non solo per i bresciani. La penisola di Sirmione si staglia nella memoria millenaria: dalla Rocca scaligera che accoglie i turisti attraversando un antico ponte levatoio, fino alla meraviglia delle Grotte di Catullo. E' terra di Lugana, di pesce di lago, di eventi e passeggiate, gite in barca e memorabili ricordi: e poi ci sono le Terme, gioiello gardesano.

Giamaica Beach

Arrivati a Sirmione, impossibile non allungare il cammino fino alla spiaggia Giamaica (con G, e non con la J come il mainstream vorrebbe). Un tempo location quasi segreta, oggi frequentatissima (e attrezzata con chiosco). Ma vale comunque la visita: i sassi, il paesaggio quasi lunare, le placide e limpide acque, la vista memorabile. E per la cronaca, è a due passi dalle Grotte di Catullo.

Santuario della Madonna della Corona

Protagonista di migliaia di suggestive fotografie, il Santuario della Madonna della Corona si trova a Ferrara di Monte Baldo, piccolissimo Comune veronese ai confini col Trentino, e affacciato su Brenzone. Sospeso tra cielo e terra, è stato costruito in un incavo del Monte Baldo. Si dice che fu luogo di preghiera già dall'anno Mille: la prima costruzione del Santuario risale invece al XIV secolo.