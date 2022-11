A Brescia arrivano le luci di Natale "a tempo": così la città si prepara a risparmiare

"Abbiamo deciso di dare un segnale di attenzione e sensibilità senza tuttavia togliere gli addobbi, anche perché per il commercio il periodo natalizio è importante. Si tratta però di un gesto che va in direzione di una maggiore economia di risorse". Così il sindaco Emilio Del Bono al Corriere della Sera con riferimento alle "luminarie a tempo" organizzate per le festività di Natale: le luci saranno accese ma solo dalle 17 a mezzanotte dal lunedì al venerdì più la domenica, e fino all'una di notte il sabato.

Tagli e risparmi sul Garda

Una decisione al risparmio condivisa anche da diversi municipi della provincia. A partire da Desenzano del Garda: rispetto al 2021 si è deciso di investire il 20% in meno nell'illuminazione di natale, le luci saranno accese probabilmente dall'Immacolata (e non più dalla fine di novembre) con riduzione dell'orario di accensione. Sempre sul lago, il Comune di Limone annuncia di non rinunciare alle luminarie natalizie, "perché vogliamo dare un segnale di speranza e di fiducia ai cittadini": ma saranno "molto razionate e ridotte", quindi solo sulle chiese, in Piazza Garibaldi (con presepio) e su due alberi di Natale.

In ottica di risparmio, dalle 22 saranno spente le luci delle passeggiate del fiume San Giovanni, della spiaggia Cola e del torrente di Valle Pura, e chiusi tutti i parchi pubblici (e di conseguenza, spenta l'illuminazione).

Cosa si è deciso in provincia

Tra i primi a rinunciare alle luci di Natale, ricordiamo, è stato il Comune di Corteno Golgi, in Valcamonica, con l'intento di "risparmiare e sensibilizzare" sui rincari in bolletta (si stima un risparmio di circa 15mila euro). Non solo: in piazza sarà provocatoriamente esposto un albero malato di bostrico, insetto parassita che da tempo flagella le foreste della Valcamonica. Niente luci di Natale nemmeno a Malegno e poi a Provaglio d'Iseo e Sulzano sul Sebino. Illuminazione a tempo, a ranghi ridotti o comunque ridotta in tanti altri municipi, tra cui Cologne, Ghedi, Leno, Manerbio e Pisogne (dove in piena notte verranno anche spenti i lampioni).