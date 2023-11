Luci d'Alba, che bellezza: 40 anni e non sentirli. Il mitico locale di Padenghe sul Garda – aperto dal 25 novembre 1983 in una viuzza a pochi passi dalla piazza – festeggia in questi giorni un meritato anniversario. In calendario una vera e propria maratona di eventi con cui ringraziare tutti gli storici clienti: inaugurata con “Corto Circuito”, proiezioni di film corti da (de)gustare comodamente seduti sul divanetto, proseguita con un sabato notte in musica coinvolgendo gli storici avventori, di nuovo in pista con la mostra “Pittura da ascoltare, suoni da guardare”, una raccolta a firma di Mario Toselli, 82 anni, che celebra i suoi primi 60 anni di carriera con 30 opere dell'artista pluripremiato (Montecarlo, Parigi, Berlino, Bali, Venezia, New York) allestite negli spazi del pianobar per circa un mese.

Il Luci d'Alba ieri e oggi

Operazione nostalgia, modalità on: il Luci d'Alba, come detto, muove i suoi primi passi nel lontano 1983 da un'idea di Franco Antonioli (oggi 87 anni) che, affiancato dal fratello Guido (77), innesca sul lago di Garda un locale unico nel suo genere, arrivato ai giorni nostri e ancora inimitabile. Insieme a loro c'è anche la figlia (di Franco) e nipote (di Guido) Francy Antonioli, che per la cronaca è pure la mamma di Mr.Rain, al secolo Mattia Balardi, artista bresciano già terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo e da poco rientrato dal suo tour sold-out tra teatri e palazzetti (gran finale al forum di Assago il 18 novembre scorso, il giorno del suo compleanno).

Una festa lunga un mese

“Al Luci d'Alba di fatto ci sono cresciuta – racconta Francy Antonioli – e tutti insieme vogliamo che questo sia il nostro presente e il nostro futuro. Questo significa andare avanti per almeno altri 40 anni”. I festeggiamenti sono solo all'inizio: “Ma abbiamo fatto l'alba, come da tradizione. E continueremo a farla questo sabato, con un'altra serata in musica insieme ai nostri clienti più affezionati, che ci conoscono da decenni, arrivano da tutto il mondo e oggi portano con sé anche figli e nipoti. Per la fine dell'anno abbiamo in programma una jam sassion in cui tutti suoneranno e canteranno dai divani, portando anche i propri strumenti”. Musica, maestro: al Luci d'Alba (aperto dal mercoledì alla domenica) la festa è davvero no stop.