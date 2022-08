Non si ferma la caccia al 'mostro' del lago: si cerca l'esemplare da record

Ha preso il via, come da tradizione il giorno di Ferragosto, la ventiduesima edizione del Trofeo Luccio organizzato dall'associazione Tirlindana del Basso Garda con il patrocinio del Comune di Desenzano: di fatto è come una "caccia" al "mostro" del lago, il luccio noto anche come "squalo del Garda", che può arrivare a peso e dimensioni considerevoli. Il trofeo si concluderà il 15 ottobre: la partecipazione è ammessa per tutti coloro che sono regolarmente iscritti (prima del via alla gara) all'associazione Tirlindana.

Il Trofeo Luccio

Il pesce deve essere pescato nel lago di Garda, con sola pesca alla traina (dalla barca) e con mezzi consentiti dai regolamenti vigenti. Per la validazione del peso del luccio pescato, sarà necessario come sempre rivolgersi al negozio di alimentari Ruffoni, in Piazza Malvezzi a Desenzano, negli orari e nei giorni di apertura del negozio. Sarà il personale del mitico (e storico) store a pesare l'esemplare pescato e a rilasciare la dichiarazione "ufficiale" del peso.

Non saranno accettati esemplari dal peso inferiore ai 5 chilogrammi: è richiesta inoltre una foto del luccio al momento della cattura, che potrà essere pubblicata sulla pagina Facebook degli "Amici della Tirlindana del Basso Garda".

Una pesca da record

La sfida è aperta, eccome. A guidare la classifica provvisoria sarebbe Moreno Magri: il pescatore ha catturato il 16 agosto scorso un luccio da 10 chili e 550 grammi: una vera belva che già lo rende papabile candidato al titolo del Trofeo Luccio 2022. Lo scorso anno l'esemplare più grosso fu pescato da Luciano Leali, presidente della Tirlindana del Basso Garda: un luccio da 10 chili e 600 grammi. Il record risale però al 2014: quell'anno il vincitore fu Gentile Crotti, che riuscì a portare a riva un esemplare da 15 chili e mezzo.