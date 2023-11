Lonato del Garda: il paese bresciano che è diventato una "Città del Vino"

Lonato del Garda diventa “Città del Vino”: il Comune ha infatti ufficialmente aderito (in qualità di socio ordinario) all'associazione nazionale Città del Vino. I requisiti ci sono tutti: forte vocazione vinicola, terra del Garda Doc, un territorio importante per quanto riguarda l'enoturismo. “L'adesione del nostro Comune – spiega il sindaco Roberto Tardani – credo rappresenti un'ottima occasione per costruire un nuovo percorso di promozione dell'attività agricola e vitivinicola, in collaborazione con le realtà di grande rilievo che abbiamo sul nostro territorio. Promozione della tradizione enologica, valori storici, culturali e ambientali: elementi fondamentali per lo sviluppo economico e turistico”.

L'obiettivo dell'associazione Città del Vino, nata nel 1998, è proprio quello di aiutare i Comuni (con il diretto coinvolgimento di Ci.Vin srl, sua società di servizi) a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono sviluppo sostenibile e opportunità di lavoro. Un esempio concreto è dato dal turismo del vino, che coniuga il paesaggio, l'ambiente, la qualità del vino e dei prodotti tipici, l'offerta diffusa nel territorio di cantine e operatori del settore.

Lonato e la Città del Vino

“Con grande piacere – commenta Angelo Radica, presidente di Città del Vino – accogliamo calorosamente la città di Lonato nella nostra associazione, che da Nord a Sud, in ogni angolo d'Italia, riunisce le municipalità e condivide progetti, battaglie comuni, comunicazione e promozione. Insieme per dare maggiore forza all'Italia del vino”. Il valore del turismo enogastronomico in Italia è stimato in oltre 2,5 miliardi di euro l'anno: un Paese leader anche nel numero di denominazioni, che rappresentano il 70% della produzione italiana.

“Il vino rappresenta un patrimonio del Made in Italy – aggiunge Ettore Prandini, presidente Coldiretti – anche dal punto di vista occupazionale, nonché elemento rilevante della dieta mediterranea. Il vino è una risorsa da tutelare, per questo è fondamentale favorire la ricerca, investire in logistica, rafforzare la misura di ristrutturazione dei vigneti, investire nelle cantine”.

I vigneti di Ugo da Como

Territorio, tradizione, storia e cultura: Lonato è terra della storica Fiera agricola, che ogni anno (a gennaio) apre la stagione fieristica lombarda e che nel 2023 ha celebrato la sua 65esima edizione. A proposito di storia: sui pendii della collina che digradano verso Desenzano, oltre il bosco ceduo e alcune piante di ulive secolari, si trova anche un piccolo vigneto su terrazzamenti, a disposizione della Fondazione Ugo Da Como che si occupa della tutela di uno straordinario complesso monumentale che comprende la Rocca visconteo-veneta, la Casa-museo del fu senatore, un grande parco e altri edifici nel cuore della Cittadella.

Grazie a un accordo siglato con l'azienda agricola Perla del Garda, l'angolo dedicato alle viti del senatore Ugo da Como sarà recuperato anche per future destinazioni in chiave didattica, ispirate a un ideale percorso che, dai trattati di agricoltura del Cinquecento di Agostino Gallo e Camillo Tarello, condurrà studenti e visitatori fino al vigneto stesso.