Un nuovo Decathlon da 2.500 metri quadri sta per aprire nel Bresciano

Prende forma il nuovo maxi-store Decathlon di Lonato del Garda, di fianco al centro commerciale Il Leone: i lavori ormai da settimane proseguono a pieno ritmo, con l'obiettivo dichiarato di aprire al pubblico in meno di un mese, entro la metà di aprile. Il negozio si svilupperà su oltre 2.500 metri quadrati di vendita, e sarà attrezzato con uno spazio esterno in cui praticare sport (norme Covid permettendo, ovviamente). Sarà il terzo store della provincia di Brescia, dopo quelli di Castenedolo e Roncadelle.

In tutta Italia sono più di 130 i negozi a marchio Decathlon: nel solo mese di marzo hanno aperto (o apriranno) i punti vendita di Asti e Trapani; nel corso del 2020, nonostante la crisi pandemica, sono stati inaugurati sei nuovi negozi, a Milano Portello, San Salvo (provincia di Chiesti), Cagliari, Torino Lingotto, Mercogliano (Avellino) e Roma Laurentina.

I numeri del gruppo Decathlon

Il gruppo Decathlon, di proprietà francese, è una multinazionale presenta in 59 Paesi del mondo con più di 1.600 store, un fatturato di oltre 12 miliardi di euro e più di 92mila dipendenti. L'attività ha visto la luce nel lontano 1976 a Lilla, appunto in Francia: cominciò ad espandersi in Europa raggiungendo la Germania nel 1986, l'Italia nel 1993 (a Baranzate, Milano) e in Gran Bretagna nel 1999.

Il ramo d'azienda italiano ha chiuso il 2020 con un fatturato (omnicanale) pari a 1,387 miliardi di euro: il fatturato digitale ha raggiunto quota 181,792 milioni, il 13,1% del totale, in crescita rispetto al 5,1% del 2019. In Italia Decathlon occupa 7.607 dipendenti: tra questi, il 91% dei collaboratori ha dichiarato di “venire con piacere a lavoro”.

Decathlon Coach e fidelity card

Tra i risultati dello scorso anno impossibile non segnalare la app Decathlon Coach, completamente gratuita e scaricata da 70.400 nuovi utenti, che si sono aggiunti ai circa 400mila utilizzatori attivi. Un modo per allenarsi a distanza, anche da soli, nel rispetto delle norme anti-Covid: le sessioni di allenamento realizzati si sono divise per il 27% in attività indoor e per il 73% outdoor, per un totale di circa 440mila sessioni online. La fidelity card, nei solo 4 mesi di attività dei club sportivi partner del gruppo, ha permesso di erogare 4.288 esperienze sportive: nella top 5 fitness, yoga e pilates, trekking, escursionismo e bike.

L'impegno sociale e la maschera Easybreath

Infine, l'impegno sociale. “In un periodo di grande carenza di presidi medici – si legge in una nota – abbiamo accolto la richiesta di materiale sportivo utilizzabile in ambito medico: abbigliamento, occhialini da nuoto, cronometri, radioline, occhiali, asciugamani e coperte. Oltre 30 le azioni di donazione a enti ospedalieri, Protezione Civile e associazioni di volontariato. Alle regioni italiane sono state donate anche 10mila maschere Easybreath”. Queste ultime, ricordiamo, sono state riconvertite per la respirazione assistita grazie all'idea di un ingegnere bresciano.