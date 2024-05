La Lombardia è la regione italiana dove si fa meno sesso

In Lombardia non si fa (quasi) più sesso. È quanto emerge dai dati dell'ultimo rapporto Censis sull'attività sessuale degli italiani: in tutta la penisola si contano 220mila persone che, pur vivendo una relazione di coppia, non fanno sesso. E la Lombardia, ahinoi, è in cima alla poco lusinghiera graduatoria: è infatti la regione in cui è presente il più alto numero delle “coppie bianche”, pari secondo il Censis al 4,7% del totale. Le principali cause individuate: lo stress, la vita frenetica, la mancanza di tempo di qualità con il proprio partner.

Ecco perché non si fa più sesso

I dati Censis sono stati confermati da un sondaggio, effettuato in aprile, tramite la community di Elisa Caltabiano, esperta di piacere femminile, al quale hanno risposto 200 persone. I dati emersi parlano di coppie che non fanno mai sesso per il 4,5% del totale, e di coppie che lo fanno molto raramente (circa ogni 6 mesi) per il 10%. La motivazione principale della carenza di rapporti intimi riguarda in particolare il sesso che non è più considerato una priorità di coppia, per il 35%: tra le cause, invece, spiccano la mancanza di tempo (quasi nel 30% dei casi) e lo stress (22%).

Ma c'è anche qualche buona notizia. Il fattore positivo principale che influenza la vita sessuale di coppia è il tempo di qualità insieme, per oltre il 27% degli intervistati. Il quadro è purtroppo chiaro: le coppie faticano a trovare il tempo per avere una buona vita sessuale a causa dei troppi impegni – che in Lombardia si lavora troppo è già stato detto? – e dello stress dovuto a una vita troppo frenetica (che sia ancora colpa del lavoro?).

“Quelli emersi dal sondaggio – spiega Elisa Caltabiano – sono solo alcuni dei fattori che impediscono a molte persone di avere una buona vita sessuale. C'è bisogno di un concetto di sesso diverso da quello che abbiamo avuto fino ad oggi. In tal senso, l'educazione sessuale è fondamentale: è impensabile che si impari cosa sia il sesso tramite il porno, e non attraverso la voce di educatori professionisti”.

I consigli per un buon sesso

Ma per chi ne sente ancora il bisogno: quali sono i trucchetti per migliorare la propria vita sessuale? Elisa Caltabiano ne ha individuati principalmente tre: