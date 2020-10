Orgoglio bresciano: 79 negozi e locali nell'olimpo delle "Attività storiche"

Sono 353 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia per l'anno 2020, il record di sempre: di queste 79 sono bresciane, quasi un quarto del totale, la provincia più rappresentata. Nel dettaglio, si tratta di 183 negozi storici, 108 locali storici e 62 botteghe artigiane storiche: come da norma, caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

“Nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo – fa sapere l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli – dobbiamo riconoscere il valore delle nostre attività, e il loro peso nel sistema economico, culturale e sociale. Regione Lombardia non può che essere solidale con questa fetta così importante del mondo produttivo, che con forza e tenacia va avanti, superando ogni sfida”.

Le nuove attività storiche in Lombardia

La più rappresentata, dicevamo, è la provincia di Brescia con 79 nuovi riconoscimenti: seguono Milano con 53, Bergamo con 40, Mantova con 36, Sondrio con 30, Como con 24, Varese con 23, Cremona e Lecco con 20, Monza e Brianza con 10, Lodi e Pavia con 9. Le nuove attività riconosciute si aggiungono al ricco elenco regionale, che oggi comprende in totale 2.118 imprese: in Lombardia i negozi e i locali storici sono riconosciuti dal 2004. A tute le attività verrà distribuito un kit costituito da una targa, una vetrofania e il logo “Attività storica” per l'utilizzo sui diversi strumenti di promozione e comunicazione.

Tutte le botteghe storiche bresciane

Ma quali sono le nuove botteghe storiche della nostra provincia? Questo l'elenco completo e aggiornato delle 79 attività inserite nel 2020.

Brescia

Gallinari Gioielli (1936), Negozio storico/Storica attività. Barbiere dal 1931 (1931), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Cronos (1971), Negozio storico/Storica attività.

Teco (1964), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ottica Zanardelli (1967), Negozio storico/Storica attività. Farmacia Tita (1973), Negozio storico/Negozio storico.

Ottico Belleri (1947), Negozio storico/Storica attività. Farmacia Schiavo (1978), Negozio storico/Storica attività.

Libreria Ferrata (1969), Negozio storico/Storica attività. Adrian Pam (1975), Negozio storico/Storica attività.

Durosini (1970), Negozio storico/Storica attività.

Micheletti Francesco (1968), Negozio storico/Storica attività.

Bagnolo Mella

Pasticceria Caffé Vergolio (1971), Locale storico/Storica attività.

Botticino

Trattoria Casa Nuova (1968), Locale storico/Storica attività.

Calcinato

Fotografi Villani (1960), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Chiari

Anna Turotti Acconciature (1967), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Parrucchiere Beppe (1971), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Acconciature Sbardolini (1965), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ferramenta Martinazzi (1952), Negozio storico/Storica attività.

Zerbini Calzature (1953), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Concesio

Farmacia Lazzari (1963), Negozio storico/Storica attività.

Darfo Boario Terme

Pasticceria Pegurri (1976), Negozio storico/Storica attività.

Foto Ferrari (1958), Negozio storico/Storica attività.

Bar Nazionale (1927), Locale storico/Locale storico.

Desenzano del Garda

Trattoria Alessi (1958), Locale storico/Locale storico. Trattoria Italia (1968), Locale storico/Storica attività.

Bar Posta (1970), Locale storico/Storica attività.

Dal Bresciani (1975), Negozio storico/Storica attività. Alimentari Ruffoni (1964), Negozio storico/Storica attività.

Bar Cocktail (1969), Locale storico/Storica attività.

Piva Maria (1974), Negozio storico/Storica attività.

Edolo

Jolly Bar (1957), Locale storico/Storica attività.

Gardone Riviera

Abbigliamento Lori (1970), Negozio storico/Storica attività.

Gioielleria Mariani (1967), Negozio storico/Negozio storico.

Gavardo

Andreassi Car Service (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ghedi

Tipografia Gandinelli (1946), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Gioielleria Godenzi (1971), Negozio storico/Storica attività. Ferrari (1953), Negozio storico/Storica attività.

Marcello (1946), Negozio storico/Storica attività.

Casalinghi Maifredi - 'Il Negozio Della Pizzi' (1927), Negozio storico/Storica attività.

Grande Baresi Rino dei Fratelli Baresi snc (1955), Negozio storico/Storica attività.

Iseo

Antico Caffè Centrale (1971), locale storico/storica attività.

Foto Simonetti (1951), Negozio storico/Storica attività. Fenaroli Alfio (1974), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Lonato

Il Rustichello (1978), Locale storico/Storica attività.

Montisola

Cantiere Nautico Ercole Archetti (1971), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ristorante La Foresta (1974), Locale storico/Storica attività.

Montichiari

Photogek Fenaroli (1976), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Central Market (1972), Negozio storico/Storica attività.

Perini Market (1950), Negozio storico/Storica attività.

Ferramenta Angelo Danesi (1972), Negozio storico/Storica attività.

Lanfranchi Gioielli (1957), Negozio storico/Storica attività.

Montirone

Bar Mary (1958), Locale storico/Storica attività.

Orzinuovi

Baggio 1920 (1927), Negozio storico/Storica attività.

Forneria M&L Alimentari (1962), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Pisogne

Arredamenti Lanzini (1964), Negozio storico/Storica attività.

Polpenazze del Garda

Bar Cervo (1925), Locale storico/Storica attività.

Rezzato

Ottica Faustini (1979), Negozio storico/Storica attività. Macelleria Liberini (1961), Negozio storico/Storica attività.

Rovato

Lavasecco Accademia Pulirenna (1970), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Panificio Pasticceria Lazzaroni (1968), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Acconciature Leo (1980), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Ferramenta Stazione (1975), Negozio storico/Storica attività. Renato & Bruno Acconciature (1977), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Forneria Zoli (1965), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Bocchi Sport (1972), Negozio storico/Storica attività.

Sale Marasino

Arredamenti Guerini (1969), Negozio storico/Storica attività; Ristorante Orazio (1904), Locale storico.

Osteria Pastina (1974), Locale storico.

Elettrodomestici Turra (1965), Negozio storico/Storica attività. Trattoria Portole (1971), Locale storico.

Fioreria Daffini (1979), Negozio storico/Storica attività.

Salò

Bar Italia (1920), Locale storico.

San Gervasio Bresciano

Salumeria Forneria Micheli (1973), Negozio storico/Storica attività.

Sulzano

Bar Portici (1961), Locale storico/Storica attività.

Trattoria Santa Maria (1966), Locale storico/Storica attività.

Ristorante albergo Aquila (1966), Locale storico/Storica attività.

Tremosine

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alimentari Girardi (1952), Negozio storico/Storica attività.

Urago d'Oglio