Maxi-parcheggio da 700 posti (e 20 milioni): sul tetto un parco con spa e piscina

Tra i cinque progetti presentati lunedì sera a Limone sul Garda ce n'è uno che spicca più degli altri, sia per l'impatto che per i costi: è il nuovo parcheggio interrato nell'area denominata Torcol, dislocata tra la Gardesana e il lungolago, che una volta completato potrà ospitare fino a 700 nuovi posti auto, aumentando di oltre il 50% l'attuale capacità comunale (circa 1.200 posti auto complessivi), proprio a fianco del parcheggio multipiano già esistente.

Il nuovo parcheggio interrato

L'intervento consentirà di realizzare una struttura a 5 piani, tutti interrati, per una superficie complessiva di circa 4.500 metri quadrati per ciascun piano, usufruendo dei servizi già in essere come la rampa e le scale di accesso, gli ascensori e i parcometri. Il progetto dovrebbe costare in tutto poco meno di 20 milioni di euro: sarà suddiviso in più lotti funzionali, il primo dei quali dedicato all'esecuzione di una prima palificata strutturale (micropali).

L'area, ricordiamo, è stata acquisita dal Comune per oltre 8 milioni di euro: il nuovo parcheggio interrato sarà finanziato in parte con il Fondo Comuni Confinanti e in parte grazie al Pnrr. "L'esigenza di quest'opera - si legge dal Fondo Comuni Confinanti - nasce dell'aumentata richiesta di spazi per la sosta, anche a seguito dell'apertura della nuova ciclopedonale del Garda". Sulla superficie dell'autosilo sarà possibile realizzare anche un parco, con campi da padel, piscina e area wellness.

Gli altri progetti del Comune

Assai ricco l'elenco delle cose da fare annunciate lunedì sera nella sala congressi Comboni dal sindaco Antonio Martinelli e dall'assessore (ed ex primo cittadino) Franceschino Risatti: un progetto di edilizia convenzionata, con la realizzazione di una dozzina di nuovi appartamenti messi sul mercato a prezzo agevolato (per residenti, giovani e famiglie); la sistemazione della vecchia Casa cantoniera; la riqualificazione dei parchi giochi comunali; interventi sull'illuminazione del centro storico. Nel corso della serata sono stati presentati anche i dati sulla stagione turistica 2022, che si preannuncia da record dopo due anni di pandemia: si stimano 1,2 milioni di presenze, confermando il piccolo paese dell'Alto Garda come una delle località turistiche più frequentate della sponda bresciana del lago, più di Sirmione e Desenzano e seconda solo alla Valtenesi.