La ciclabile dei sogni è davvero da record: raggiunto il milione di passaggi

L'ormai celebre “Limone People Counter” non ha sbagliato di una virgola: il 22 luglio scorso è stato raggiunto lo storico traguardo del milione di passaggi sulla ciclabile a sbalzo di Limone sul Garda. Obiettivo raggiunto in tre anni esatti (è stata inaugurata il 14 luglio del 2018) anche attraversando il complicato guado di un anno e qualche mese di pandemia, circostanza che di certo ha rallentato il flusso turistico. Ma la missione si è compiuta: e di questi tempi, è questo quello che conta.

Una turista per il milionesimo transito

Ricchi premi e cotillon per il fortunato avventore, anzi la fortunata: si tratta della 55enne Hellen Mankel, turista tedesca residente a Ennepetal, piccola cittadina (ha gli stessi abitanti di Desenzano, più o meno) della Renania Settentrionale-Vestfalia, del distretto governativo di Arnsberg e del circondario dell'Ennepe-Ruhr. Grande appassionata di Garda, non è la sua prima volta sul lago, alloggia in un albergo proprio di Limone.

Era partita poche ore prima per una bella biciclettata, con vista mozzafiato: poco prima delle 10, il 22 luglio scorso, ha attraversato la ciclabile a sbalzo senza sapere di essere lei la protagonista del milionesimo transito. Per questo è stata intercettata al volo dal vicesindaco Franceschino Risatti, che l'ha simpaticamente placcata per le foto di rito e la consegna dei meritati (ma inconsapevoli) premi. Nel dettaglio, al di là delle foto ricordo, ha ricevuto anche una targa celebrativa e una cena per due al ristorante Al Bigarol.

La "ciclopista" di Limone sul Garda

Il tratto di ciclopedonale di Limone fa parte della cosiddetta “ciclabile dei sogni”, ovvero l'anello da 140 chilometri che prima o poi circumnavigherà tutto il lago di Garda. Il tratto bresciano è stato inaugurato nel 2018, ed è diventata in poco tempo l'attrazione più visitata del lago, raggiungendo poco meno di 330mila visitatori in un solo anno.

Un ritmo che è stato mantenuto anche negli anni a seguire, e (viene da dire) nonostante il coronavirus: per la cronaca, la quota dei 500mila transiti è stata raggiunta ancora il 29 dicembre del 2019. Poi è arrivato lo stop dei lockdown, le riaperture della primavera del 2020, e ancora la seconda e la terza ondata, prima dell'arrivo dell'estate e (finalmente) dell'atteso record. Ad oggi la “ciclopista” (così la chiamano a Limone) registra in media 1.377 passaggi giornalieri: a pochi giorni dal milionesimo, se ne sono già aggiunti poco meno di 13mila. Per chi volesse curiosare, basta un clic a questo link.