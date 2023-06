Il Lido 84 è ancora tra i migliori ristoranti del mondo

Un’altra consacrazione, l’ennesima, per il ristorante Lido 84 di Gardone Riviera: è il miglior ristorante italiano e il settimo al mondo nella classifica appena svelata di The World’s 50 Best Restaurant, graduatoria votata da 1.080 esperti internazionali nel settore della ristorazione e da esperti gourmet itineranti che compongono la The World’s 50 Best Restaurants Academy, che accoglie al suo interno uomini e donne da 27 regioni di tutto il mondo. È poi la società di consulenza Deloitte a verificare, in modo indipendente la classifica (i primi 50 al mondo e la lista a seguire, fino al centesimo posto): tale analisi serve a garantire l’integrità e l’autenticità del processo di voto e dei risultati svelati.

I migliori ristoranti al mondo

Il miglior ristorante al mondo è il Central di Lima, Perù, guidato dagli chef Virgilio Martinez e Pia Leon: ha conquistato la prima posizione prendendo il posto del Geranium di Copenaghen, incluso quest’anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best. Secondo classificato nel 2022, il Central rende omaggio al Perù con un menu che celebra la biodiversità degli ingredienti autoctoni del Paese, insieme alle sue tradizioni e alla sua storia. Completano il podio altri due locali “latini”: il ristorante Disfrutar di Barcellona, al secondo posto, e il Diverxo di Madrid, al terzo.

Sono solo cinque i ristoranti italiani presenti nella classifica Top 50, che include i locali di 24 Paesi di 5 continenti (12 i locali al debutto): il migliore come detto è il Lido 84 di Gardone Riviera, al settimo posto assoluto. Seguono il Reale di Castel di Sangro, numero 16 in graduatoria, Uliassi a Senigalia (34), Le Calandre a Rubano (41) e infine Piazza Duomo (42) ad Alba.

Il ristorante Lido 84

Il Lido 84 è guidato dai fratelli Giancarlo e Riccardo Camanini: il primo in sala, il secondo in cucina. Lo chef Riccardo Camanini ha deciso di radicare la sua cucina sul Garda, tra canfori e ulivi, oleandri e buganvillee, nel cuore della Riviera dei Limoni: il suo percorso di formazione l’ha visto crescere al fianco di grandi maestri quali, tra gli altri, Gualtiero Marchesi, Raymond Blanc, Jean-Louis Nomicos e Alain Ducasse. Classe 1973 e di origini bergamasche, Riccardo ha inaugurato il Lido 84 insieme al fratello Giancarlo nel 2014: a sei mesi dall’apertura è arrivata la prima stella Michelin.

Premiato e celebrato in guide d’ogni sorta, il Lido 84 è ormai un cult della cucina italiana e internazionale: non è più solo cucina, è arte. Certo non è per tutte le tasche, anzi per poche: un antipasto alla carta costa minimo 40 euro, altrettanto un primo, per un secondo non si spende meno di 50 euro. Al menu a la carte si aggiungono due menu degustazione, “Oscillazioni” e “4 e ½”: il primo in versione 7 portate (130 euro a persona) oppure 9 (150 euro a testa), a cui è possibile aggiungere “percorsi” enoici da 4 calici (50 euro) o 5 calici (75 euro).