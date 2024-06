Orgoglio bresciano (e gardesano): il Lido 84 è il miglior ristorante italiano nel mondo. Lo rivela la prestigiosa graduatoria The World's 50 Best Restaurants edizione 2024: il locale di Gardone Riviera, gestito dai fratelli Camanini, si piazza al dodicesimo posto nella classifica globale, il primo in Italia – ce ne sono soltanto altri tre nella Top 50: il ristorante Reale di Castel di Sangro, Piazza Duomo di Alba, Uliassi a Senigallia – e tra i primi in Europa.

La classifica di The World's Best Restaurants è stilata da 1.080 esperti internazionali del settore della ristorazione e da esperti gourmet itineranti che compongono la Academy del The World's 50 Best Restaurants. In tutto il mondo la Academy è presente in 27 regioni, ciascuna delle quali conta 40 membri incluso un Academy Chair: la società di consulenza Deloitte verifica poi in modo indipendente la graduatoria finale. Tale analisi garantisce l'integrità e l'autenticità del processo di voto e dei risultati.

I 50 migliori ristoranti nel mondo

L'edizione 2024 della celebra classifica è stata celebrata a Las Vegas. È qui che il ristorante Disfrutar di Barcellona è stato nominato il miglior al mondo (oltre che in Europa). Il locale è gestito dal trittico di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casanas: già al secondo posto lo scorso anno, succede al ristorante Central di Lima che, vincitore nel 2023, ora è stato inserito nella Hall of Fame dei ristoranti Best of the Best. Nella Top 50 definitiva, Disfrutar è seguito dai ristoranti Asador Etxebarri di Atxondo, nei Paesi Baschi (sempre in Spagna) e Table di Parigi a completare il podio, Diverxo (Madrid), Maido (Lima), Atomix (New York), Quintonil (Città del Messico), Alchemist (Copenaghen), Gaggan (Bangkok) e Don Julio (Buones Aires) a completare la Top 10.

I 50 migliori ristoranti al mondo arrivano da 26 Paesi diversi e rappresentano tutti i cinque continenti. Tra le new entry dell'edizione 2024 il ristorante La Colombe di Città del Capo, SingleThread a Healdsburg, Oteque a Rio de Janeiro, Mingles a Seoul. Sono entrambi di Hong Kong i ristoranti che si sono meritati l'Highest New Entry Award (per il Wing, entrato al 20esimo posto in classifica) e l'Highest Climber Award (il The Chairman, che scalato ben 24 posizioni rispetto al 2023, ora al 26esimo posto).