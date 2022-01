Apre nuovo supermercato: si cercano 25 persone da assumere subito

Un nuovo supermercato si affaccia nella provincia bresciana: sarà a marchio Lidl e aprirà nelle prossime settimane a Villa Carcina. Proprio per questo il gruppo Lidl Italia ha già lanciato la sua campagna di recruiting: sono 25 le posizioni richieste per il punto vendita di prossima apertura. Gli interessati possono iscriversi a questo link per accedere a un Virtual Recruiting Day.

La giornata di selezione digitale è in programma per giovedì 3 febbraio, dalle 19 alle 18: sono in programma i colloqui individuali dei profili ritenuti più in linea, direttamente con i selezionatori di Lidl. Dopo aver compilato il form online presente nella pagina dedicata, i profili che risulteranno coerenti con una delle posizioni aperte verranno contattati dall’azienda e messi al corrente dei successivi step della selezione.

Le posizioni aperte

Nello specifico, sono queste le 25 nuove figure che saranno immediatamente impiegate sul campo, dopo un primo breve periodo di formazione “on the job”: assistant store manager, addetti alle vendite, apprendisti addetti alle vendite, addetti alle vendite a chiamata, addetti alle vendite 8 ore domenicali e operatori di filiale.

Questi i requisiti richiesti, oltre al diploma di maturità: la capacità di “porre il cliente al centro dell’attività quotidiana”, la propensione al raggiungimento dei risultati lavorando in team, la capacità di “definire le priorità gestendo diverse attività contemporaneamente” e infine “una spiccata curiosità per il settore della grande distribuzione”.

Il marchio Lidl

Lidl Italia è una catena di supermercati presente sulla penisola ormai dal 1992: ad oggi sono più di 680 i punti vendita aperti, riforniti quotidianamente da 11 piattaforme logistiche dislocate sul territorio nazionale, impiegando un totale (tra supermercati e logistica) di oltre 18.500 collaboratori. Circa l’80% degli articoli in vendita è prodotto in Italia. Con oltre 113 miliardi di fatturato nel 2020 il gruppo Schwarz-Lidl è il primo in Europa nel settore della grande distribuzione: in tutto il mondo conta più di 450mila dipendenti.