AAA cercasi lavoratori Lidl: 24 posizioni aperte in provincia di Brescia

Lidl Italia ha avviato le selezioni per l'assunzione di 24 collaboratori per ampliare l'organico dei propri punti vendita in provincia di Brescia. In particolare, le figure ricercate sono Assistant Store Manager, Addetto vendite, Apprendista addetto vendite, Addetto vendite a chiamata, Addetto vendite 8 ore domenicali, Operatore di filiale. Il recruiting day per la zona di Brescia si terrà il 27 luglio, dalle 10 alle 17 (in presenza): il luogo esatto verrà indicato solo a seguito dell'invio della candidatura ed esclusivamente ai profili selezionati. Per candidarsi è necessario compilare il form online sul portale lavoro.lidl.it: l'azienda contatterà poi i profili in linea con le posizioni aperte per illustrare le modalità dei prossimi step della selezione.

Il leader dei supermercati in Europa

Lidl è una catena di supermercati presente in Italia dal 1992: attualmente dispone di una rete di 730 punti vendita, riforniti quotidianamente da 11 piattaforme logistiche dislocate sul territorio nazionale, impiegando complessivamente più di 21mila collaboratori. L'offerta a scaffale si compone di oltre 3.500 referenze di cui l'80% prodotte in Italia e a marchio proprio.

A livello internazionale, il marchio Lidl fa parte del Gruppo Schwarz, che controlla anche gli store Kaufman, e fattura ogni anno più di 100 miliardi di euro: è il quarto operatore mondiale nel settore della distribuzione alimentaria, presente in circa 30 Paesi, e leader in Europa nel settore dei supermercati. In tutto il mondo sono più di 360mila i dipendenti, con 12mila punti vendita e più di 200 centri logistici. In provincia di Brescia è ormai ufficiale una nuova apertura a Cunettone di Salò.