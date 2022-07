In paese c'è un nuovo supermercato: 13 posti di lavoro, aperto fino alle 21.30

Ha aperto, finalmente, il nuovo supermercato Lidl di Iseo: era finito nell'occhio del ciclone con ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, ma i giudici hanno dato ragione ai privati e al Comune. Il nuovo store ha aperto i battenti giovedì mattina in Viale Europa: la struttura dispone di un'area di vendita di oltre 1.300 metri quadrati, e ha portato all'assunzione di 13 nuovi collaboratori. E' il venticinquesimo punto vendita a marchio Lidl in tutta la provincia, ma è anche un ulteriore traguardo: con l'apertura di Iseo, il brand raggiunge e supera quota 12mila punti vendita nei 31 Paesi in cui l'insegna è presente.

Il nuovo supermercato

L'edificio, fa sapere l'azienda, "è l'esempio di un'architettura rispettosa del contesto, grazie a pratiche di progettazione e costruzione che mettono al primo posto sostenibilità ed efficienza energetica: l'edificio, infatti, rientra in classe energetica A3, dispone di un sistema di luci a led e il 100% dell'energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili". Sul tetto è inoltre presente un impianto fotovoltaico da 157 kW.

Al cantiere del supermercato si sono affiancate opere di urbanizzazione e di compensazione, tra cui gli interventi urbanistici per garantire un accesso in sicurezza al parcheggio, il quale conta oltre 140 posti auto ed è dotato di 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche. Nel progetto di riqualificazione del parcheggio comunale adiacente, con una mitigazione a verde attraverso la piantumazione di aiuole e l'inserimento di arbusti autoctoni.

Il piano triennale in Italia

Il nuovo Lidl di Iseo è attrezzato con reparto frutta e verdura, area panetteria, l'isola dedicata al pesce, il reparto con le specialità gastronomiche pronte al consumo e tante offerte (food e non food) che si rinnovano ogni settimana. Lo store è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8 alle 21. "Siamo molto orgogliosi di poter contribuire, con l'inaugurazione del punto vendita di Iseo, al superamento della quota di 12mila negozi Lidl nel mondo", fa sapere Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.

In tutto il Belpaese il piano di espansione triennale (dal 2022 al 2024) prevede investimenti per 1,5 miliardi di euro, l'apertura di 150 nuovi punti vendita e il potenziamento della rete logistica. Dal punto di vista occupazionale, gli investimenti annunciati produrranno un aumento dell'organico pari a circa 6mila nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale. In tutta Italia sono già 20mila i collaboratori Lidl.