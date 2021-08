Nuovo supermercato in città: 18 posti di lavoro, ma anche il parco e la ciclabile

Un nuovo supermercato in città: ha aperto da un paio di giorni lo store Lidl di Via Foro Boario a Brescia. La struttura sorge sull'area dove un tempo trovava posto il deposito di autobus della Sia, ormai dismesso da anni: è il quinto supermercato Lidl presente nel capoluogo, e in questo caso ha portato in dote 18 nuovi posti di lavoro. La struttura si estende su un'area vendita di 1.300 metri quadrati, con una progettazione che rispetta l'ambiente e mantiene l'efficienza energetica.

L'edificio è in classe A3, con ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 124 kW. Le luci a led installate all'interno e all'esterno consentono di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione: per concludere, il 100% dell'energia utilizzata dallo store proviene da fonti rinnovabili.

Nuovo supermercato, ma anche parco e pista ciclabile

All'esterno del supermercato è stato allestito e realizzato un parcheggio da 110 posti auto: sul fronte degli orari, Lidl annuncia la “massima flessibilità” del servizio, con apertura dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20. Nell'ambito della contropartita urbanistica, l'azienda ha completato l'allargamento di Via Romiglia, con relativa riqualificazione del tratto pedonale, oltre a realizzare un parco pubblico a disposizione della comunità che si estende su un'area di 2.200 mq e comprende anche il primo tratto di una pista ciclopedonale di futura realizzazione.

In Italia 680 punti vendita: fatturato Ue oltre i 113 miliardi

Nel punto vendita di Via Foro Boario non mancano i tradizionali reparti di frutta e verdura, panetteria, il corner dedicato alle specialità arrosto subito pronte da gustare. Come detto è il quinto store cittadino, ma ce ne sono (tanti) altri nel resto della provincia: in tutto il territorio nazionale Lidl conta oltre 680 punti vendita aperti e operativi. Aspettando i dati più aggiornati, il gruppo Lidl-Schwarz continua a essere il primo competitor europeo nel settore della grande distribuzione, con un fatturato (nel 2019) di oltre 113 miliardi di euro e circa 450mila dipendenti.