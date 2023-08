Qualche gustosa anticipazione c'era già stata, era ancora inverno: Frida Bollani, Paolo Fresu, Vito Mancuso, Telmo Pievani. Ora rinforzate da un programma quasi definitivo, a cui in ordine sparso si possono aggiungere Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Marco Paolini, i Deproducers, Maria Pilar Perez Aspa, Rita Marcotulli. Il tempo vola: nel cuore dell'estate è già l'ora delle prevendite - disponibili sui portali di Vivaticket e Fondazione Soldano - per la 18esima edizione del Festival LeXGiornate, gradito ritorno a Brescia (nell'anno della Cultura) dal 14 al 23 settembre. Ormai manca meno di un mese e il countdown è d'obbligo.

LeXGiornate: pillole dalla 18esima edizione

"Verso nuovi futuri" è il claim, il filo conduttore dell'edizione della maggiore età (non è da tutti un festival di 18 anni, e di queste proporzioni) che si dipana in cinque parole (o concetti) chiave, ovvero Creatività, Sostenibilità, Legalità, Steam e Food. Le nuove e inderogabili sfide dell'odierno, declinate attraverso i format più amati dal pubblico come i grandi concerti e gli spettacoli (il 14 settembre Frida Bollani, il 15 i Deproducers, il 16 Pievani e Paolini, il 20 Paolo Fresu e Omar Sosa solo per citarne alcuni) o le conferenze (in ordine di apparizione: Umberto Galimberti, Raffaele Morelli, Vito Mancuso, Paolo Crepet e altri) ma pure di proposte più eclettiche e sperimentali, gli appuntamenti della tensostruttura "Professione Arte" (in Piazza Mercato), la dedica alle professioni della città, lezioni per giovani e non, appuntamenti itineranti anche in provincia da Iseo a Salò, il coinvolgimento del mondo del lavoro, degustazioni a tema, visite guidate.

"La cultura va seminata, coltivata, degustata"

Alle spalle un antico spartito di Mozart, sul volto il sorriso del direttore artistico (e presidente della Fondazione Soldano) Daniele Alberti e delle sue fidate collaboratrici. Una foto per il diciottesimo de LeXGiornate: "Ma non siamo qui per celebrare o festeggiare il passato - ammette Alberti - quanto per rivolgerci al futuro, anzi ai nuovi futuri. Il traguardo dei 18 anni diventa così un momento di slancio per tutte le nuove sfide che riguardano il presente e si affacciano all'orizzonte, in sintonia con l'ethos della Fondazione, che ormai da anni opera generando sinergie tra gli stakeholder del territorio con l'intento di migliorare le condizioni di accesso alla cultura come agente del cambiamento sociale".

La "cultura come cura" è stato uno dei mantra di Bergamo Brescia 2023, le due città "capitali" che hanno da poco celebrato un doppio record di presenze: "Bene così, non c'è dubbio - continua Alberti - ma da produttore culturale mi auguro che tutto questo non si esaurisca nel 2023. La cultura è come il lavoro di un contadino: va seminata, coltivata, il raccolto è da gustare, degustare, con pazienza e attenzione, soprattutto con lentezza. Giusto dare risalto ai record, quando ci sono: ma meglio cominciare subito a lavorare a lunga gittata, pensando a qualcosa anche di meno eclatante, ma più continuativo".

Progetti, incontri, percorsi anche nel cammino de LeXGiornate: "Per consolidare legami e crearne di nuovi, stimolando visioni. E in questo sarà determinante il ruolo della città stessa, la nostra Brescia capitale della Cultura, che speriamo continui ad esserlo per molti e molti anni". Sempre e comunque nel segno della bellezza: "È il vero e necessario comune denominatore, oggi più che mai".