Letizia Paternoster è stata operata: il suo "grazie" all'ospedale bresciano

"Finalmente i quattro pezzettini della mia clavicola sono stati rimessi al loro posto. Per questo devo dire infinitamente grazie alla Poliambulanza di Brescia e al professor Flavio Terragnoli per essersi preso cura di me. Un grazie speciale a tutto lo staff della nazionale, a Manuel Quinziato e alla mia famiglia perché non mi hanno mai lasciata sola e mi hanno dato il loro supporto fino alla fine. Siete stati meravigliosi: ora tocca a me, sono pronta a reagire e lottare per tutti i miei sogni".

L'incidente agli Europei

E' questo il post pubblicato giovedì sui social da Letizia Paternoster, la giovane ciclista (classe 1999 e originaria di Cles, in Trentino: ha compiuto 23 anni il 22 luglio) vittima di un bruttissima caduta agli Europei di Monaco di Baviera il 13 agosto scorso durante una gara al chiuso, a più di 50 chilometri all'ora. La campionessa trentina è caduta rovinosamente a terra durante una prova dell'Eliminazione: è stata portata in ospedale per accertamenti accompagnata dal papà e dal medico federale Antonio Angelucci.

Il bollettino medico ha rilevato un trauma cranico commotivo oltre alla frattura della clavicola destra: "La ragazza è sempre rimasta cosciente ma non ricorda nulla dell'accaduto", si leggeva nella nota diffusa in serata.

L'intervento alla Poliambulanza

A seguito di frattura si era resa necessaria una delicata operazione: dopo una notte in osservazione in ospedale in Germania, è stata trasferita in Italia e più precisamente alla Poliambulanza. Qui è stata sottoposta all'intervento eseguito dal professor Flavio Terragnoli, responsabile dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia: "Operazione perfettamente riuscita", si legge in una nota dell'ospedale. Anche la Federciclismo, in un breve comunicato, ha voluto ringraziare Terragnoli, augurando al contempo "una pronta guarigione a Letizia".

Per la cronaca, e sempre alla Poliambulanza, anche la pruripremiata ginnasta Asia D'Amato sarà sottoposta a un intervento, a cura stavolta del professor Guido Zattoni, ortopedico responsabile dell'unità di Chirurgia alla spalla.