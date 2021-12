Un centro commerciale senza limiti: aperti 12 negozi in un anno

Con l'inaugurazione del nuovo ristorante Kfc, Kentucky Fried Chicken, il centro commerciale Leone Shopping Center di Lonato festeggia un 2021 da record, che si concluderà con una dozzina di nuove aperture. Tra queste, appunto, il nuovo Kfc, il primo della provincia di Brescia (dopo la chiusura, ormai da tempo, del ristorante che era stato aperto al Freccia Rossa): lo storico brand del pollo fritto ha aperto i battenti nell'area del nuovo “Retail Park” del Leone, progettata dallo Studio Visconti di Desenzano e realizzata grazie agli investimenti del gruppo Finiper. In tutto la nuova area commerciale, che si trova di fronte al blocco storico del Leone, raccoglie in tutto 6 nuovi negozi, tra cui il maxi-store di Decathlon (aperto in primavera) e tre marchi del nuovo “polo” del design e dell'arredamento, ovvero Divani & Divani, Happy Casa e Maison du Monde.

A questi si aggiunge il birrificio con cucina Doppio Malto, inaugurato la scorsa estate. Ma nel corso dell'anno ci sono state 5 nuove aperture anche nella galleria interna del Leone, che oggi ospita in totale 120 negozi.

Una dozzina di aperture in un anno

Il “valzer” di brand che per la prima volta hanno aperto il loro punto vendita a Lonato è stato avviato alla fine di giugno dalla catena di abbigliamento femminile Rinascimento, mentre solo pochi giorni prima anche Levi's aveva aperto nel centro commerciale il suo negozio monomarca. Sempre sul fronte dell'abbigliamento, in estate hanno aperto anche Nuna Lie e in autunno Pellizzari. Nel settore della ristorazione, a luglio ha aperto anche Poke House, specialista delle poke bowl tanto apprezzate anche dalla clientela più giovani.

Detto del “Retail Park”, si attendono ulteriori novità probabilmente già a partire dal 2023. Sono stati segnalati infatti i primi movimenti in un'area di cantiere da circa 5mila metri quadrati, visibile anche dalla tangenziale: ma è presto ancora per sapere cosa succederà.

L'anno dei record per il Leone

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter avviare il Retail Park proprio a ridosso di uno dei mesi più importanti per lo shopping – il commento di Claudio Camuffo, direttore del Leone Shopping Center – Dopo un 2020 complicato, per i noti motivi, il 2021 è stato per noi il vero momento della ripartenza, che anzi ci ha regalato grandi soddisfazioni. Diversi brand importanti ci hanno scelto per aprire qui il loro punto vendita, in un momento ancora non facile per il commercio al dettaglio, un segno di grande fiducia nella solidità del Leone”.