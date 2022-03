Il distributore con la benzina a meno di 2 euro: tutti in coda per il pieno

Parlando di benzina verde, è di certo tra i meno cari della provincia di Brescia: l'ultima rilevazione disponibile segnala 1,977 euro al litro. Poi 1,976 euro/l per il diesel, 0,798 euro/l per il Gpl, 2,499 euro/kg il metano. E' il distributore a marchio Iper del centro commerciale Il Leone di Lonato, che – a fronte del caro prezzi ormai imperante, anche per i carburanti – lo scorso fine settimana è stato letteralmente preso d'assalto da automobilisti di ogni dove.

Assalto all'area di servizio del Leone di Lonato

Arrivati in massa, anche fuori provincia, per fare il pieno di gas, benzina o diesel e prepararsi così agli ulteriori rincari dei prossimi giorni. Gli addetti ai lavori riferiscono che, una cosa così, non s'era forse mai vista: le code per l'accesso arrivavano ben oltre l'imbocco della tangenziale, in particolare domenica. E nella stessa giornata in poche ore il gestionale è andato in tilt per le troppe richieste.

Ovvero: si è bloccato il sistema di pagamento elettronico con carte bancomat e carte di credito, e ancora la macchina che raccoglie le banconote ne aveva incassate così tante da non poterne più accettare. Pure la carta per gli scontrini si è esaurita.

L'allarme rincari era purtroppo realtà già alla metà di febbraio. Nell'ultima rilevazione completa sui benzinai della città, avevamo già intercettato l'avvicinarsi della benzina verde alla soglia dei 2 euro.

I distributori più economici di città e hinterland

Oggi, come è noto, raggiunta e superata, anche per il diesel: l'ormai celebre Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo economico segnala poche, pochissime aree di servizio tra Brescia e hinterland in cui è possibile trovare benzina o diesel che costa meno di 2 euro al litro.

Si contano (davvero) sulle dita di una mano. Succede ad esempio alla 3G Carburanti al km 182 dell'ex Statale 11, in territorio di Rezzato, dove la mattina di martedì 8 marzo la benzina è a 1,99 euro/l e il gasolio a 1,879 euro/l. Oppure all'Eni di Castenedolo, al km 53+977 della Sp236 Goitese: qui la benzina è a 1,989 euro/l e il diesel a 1,879 euro/l.

E ancora, al distributore dell'Auchan di Roncadelle, dove sia la verde che il gasolio si fissano a 1,99 euro/l; all'IP di Via Fermi a Gussago (1,969 euro/l per la benzina e 1,869 euro/l per il diesel). Infine, qualche distributore in città: i Retitalia di Via Serenissima (benzina a 1,969 euro/l e gasolio a 1,869 euro/l) e Via Labirinto (benzina a 1,969 euro/l e gasolio a 1,869 euro/l), ancora in Via Serenissima la Esso (benzina a 1,959 euro/l e gasolio a 1,939 euro/l), il distributore senza bandiera di Via San Polo 70, dove la benzina è a 1,909 euro/l e il diesel a 1,889 euro/l (ma l'ultima rilevazione è di lunedì 7 marzo).