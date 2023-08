Sotto l'ombrellone, un clamoroso gossip in salsa bresciana: la star di Hollywood Leonardo Di Caprio, forse l'attore più conosciuto del pianeta, sarebbe attualmente uscendo con una modella bresciana. Non una qualunque, sia chiaro: parliamo di Vittoria Ceretti, che è top-super-model tra le più quotate al mondo, tanto giovane ma con una carriera già brillante, già avvistata (ve la ricordate?) anche come co-conduttrice al Festival di Sanremo, nel 2021.

Il nuovo flirt di Leo?

Ma andiamo con ordine. Le foto, che sono già virali sui social, sono state pubblicate oltreoceano dagli specialisti del paparazzo. Inquadrano Di Caprio mentre passeggia fianco a fianco alla “nostra” Vittoria: i due si concedono lunghi attimi di meritato relax, nel caldo di Los Angeles (le immagini risalirebbero al 23 agosto). E la modella si concede anche un gelato.

Tutto vero, così pare: e in Valtrompia (ma anche in tutta la provincia) non si parla d'altro. Siamo di fronte all'ennesima super-conquista di Leonardo Di Caprio? Tra l'altro Vittoria rientrerebbe pure nei “canoni” a cui Di Caprio ci ha abituato: nel suo curriculum un lungo elenco di modelle, di fama planetaria, bellissime e giovanissime (nessuna ha mai avuto più di 25 anni: è proprio l'età di Vittoria Ceretti, li ha compiuti il 7 giugno).

Chi è Vittoria Ceretti

Per chi non la conoscesse, classe 1998 e cresciuta in Valtrompia (a Inzino di Gardone), Vittoria Ceretti è una top model di fama internazionale che a soli 25 anni ha già solcato palchi e passerelle di tutto il mondo, sfilando per i marchi più conosciuti tra cui Fendi, Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Tommy Hilfiger, Michael Kors e Burberry solo per citarne alcuni. Star delle passerelle e dei social, vanta 1 milione e mezzo di follower su Instagram e 1,2 milioni su TikTok. Avrebbe da poco rivelato di essersi lasciata con il marito, il dj Matteo Milleri con cui si era sposata nel 2020. Come riferisce Wikipedia, è alta 1 metro e 77, misure 76-59-88, peso 50 kg.