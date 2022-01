Finito l'inverno, riapre Leolandia: il parco cerca 70 persone da assumere

Conto alla rovescia: sabato 12 marzo riapre Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, provincia di Bergamo, considerato uno dei più famosi parchi divertimento per famiglie in Italia. Poco meno di due mesi al via, durante i quali l'azienda ha già lanciato una nuova campagna di assunzioni: a pieno regime Leolandia occupa più di 600 persone, ma ancora si cercano 70 collaboratori (di ambo i sessi) da inserire per la nuova stagione e destinati a diverse aree di attività del parco.

Le posizioni aperte

Queste le posizioni aperte, nel dettaglio: operatori giostre e giochi a premio, addetti alle biglietterie, all'accoglienza e all'assistenza clienti, addetti alla ristorazione con o senza esperienza, commessi, animatrici e animatori attoriali, addetti al truccabimbi, magazzinieri e operatori generici settore pulizie. A questi si affiancano un account grafico creativo, un account web creator, un manutentore meccanico e un tirocinante per sondaggi e ricerche.

Come candidarsi

I colloqui si terranno già nelle prossime settimane, e saranno seguiti da un periodo di formazions ul campo prima dell'apertura, per consentire anche a chi non ha esperienza di “apprendere le dinamiche del lavoro in un contesto particolare come quello di Leolandia”. Gli interessati possono segnalare la propria candidatura (oppure semplicemente chiedere ulteriori informazioni) consultando la sezione dedicata del sito web di Leolandia.

La storia di Leolandia

Leolandia è un pezzo di storia della Lombardia (e non solo). Aperto nel 1971 come Minitalia, negli anni (e nei decenni) si è più volte trasformato rispondendo al meglio alle esigenze del mercato. Oggi ospita più di 40 attrazioni per bambini e famiglie, con diverse aree tematiche e tanti protagonisti noti ai più piccoli: dai Pj Mask, ovvero i “Superpigiamini” fino ai vagoni blu del Trenino Thomas, e ancora Masha e Orso, Bing e Flop e altri ancora.

Da quattro anni il parco bergamasco è al primo posto tra i parchi italiani più amati nella classifica di Tripadvisor, nonché l'unico parco italiano tra i 25 più apprezzati in Europa. Tra gli altri riconoscimenti, Leolandia ha ricevuto per ben 6 volte l'oscar come “Miglior Staff” al Parksmania Awards, premio annuale dedicato ai migliori parchi divertimento italiani.