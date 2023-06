Per il nuovo video di Leo Gassman un luogo magico del Lago di Garda

Il parco Maria Callas in bicicletta, le viuzze del centro storico e il lungolago, la chiesa di Santa Maria della Neve, i piedi nudi sui lastroni della spiaggia Giamaica (e pure una partita a carte con le caviglie a mollo): è il nuovo video di Leo Gassman, giovane cantante classe 1998 (è figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz) e vincitore nel 2020 della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo.

Il nuovo videoclip

Il videoclip in questione è stato girato a Sirmione: fa da sfondo al brano “Capiscimi”, il nuovo singolo di Leo Gassman – all’anagrafe Leonardo – che si candida a diventare uno dei tormentoni della prossima estate (ma attenzione: sta arrivando anche il nuovo singolo di Blanco in featuring con Lazza e Sfera Ebbasta).

Orgoglio bresciano: le immagini di “Capiscimi” sono già virali, condivise a volontà sui social lacustri e non solo. Il videoclip, prodotto da Matteo Stefani, è stato diretto da Davide de Meo: la ragazza che balla con Gassman, coprotagonista della clip, è la giovane Sofia Viscardi.

Chi è Leo Gassman

Classe 1998, Leonardo Gassman è noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a X-Factor nel 2018, a Sanremo Giovani nel 2020 (di cui come detto fu vincitore) ma anche all’ultimo Festival di Sanremo, nel febbraio scorso, in gara con il brano “Terzo cuore”. Nei giorni di Sanremo 2023 è stato pubblicato anche il suo album “La strada per Agartha”, che contiene oltre al brano dell’Ariston anche il nuovo singolo “Capiscimi”. Dal 6 maggio scorso è partito “La strada per Agartha tour”: prossima tappa sabato 17 giugno in Piazza Loggia a Brescia.