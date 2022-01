La madre muore, si taglia la barba dopo 10 anni: "L’ho fatto per te"

Tutti conoscono Daniele Adani detto Lele, anche e soprattutto a Brescia: ha indossato la maglia delle Rondinelle per cinque stagioni dal 1994/1995 al 1998/1999, e poi di nuovo per un’altra stagione nel 2004/2005. Prima e dopo ricordiamo anche le esperienze alla Fiorentina (con cui ha vinto anche una Coppa Italia, giocando anche in Champions League) e all’Inter. Negli ultimi anni si è costruito una fama come opinionista e commentatore televisivo, prima su Sky e ora alla Rai.

Ma al di là dei suoi trascorsi sportivi, di ieri e di oggi, Lele Adani in questi giorni è il protagonista di una storia toccante, già virale sui social. Ovvero, si è tagliato la barba, a dieci anni esatti dalla scomparsa della madre (era il 2 gennaio del 2012), rispettando la promessa che le aveva fatto sul letto di morte. Pubblicando su Instagram una sua foto, finalmente sbarbato.

Il racconto di Adani su Instagram

Lo racconta proprio Adani sui social. “Dieci anni fa ti feci una promessa, eri in quel letto, quella mattina – scrive su Instagram – Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore: eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore. Un sussulto, un movimento: il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L’accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: il mio Dani, il mio Dani. Poi, stanca, ti rimetti a riposare, dormi. L’avresti fatto per sempre”.

E’ in quel momento, spiega ancora Lele Adani, che le ha fatto quella promessa. “Il nostro patto segreto – continua l’ex difensore del Brescia e della Nazionale, con cui ha giocato 5 partite – Nessuno avrebbe più accarezzato il mio viso per i successivi 10 anni: la mia barba avrebbe isolato, conservato e protetto il tuo ultimo tocco d’amore”.

Promessa mantenuta, 10 anni dopo

Solo adesso, a 10 anni dall’accaduto, Adani ha rivelato quanto successo quel giorno. “Oggi confesso a tutti il nostro patto – si legge su Instagram – e scopro il mio viso. Questo non è bastato per attenuare il dolore che ho sentito e che sento ogni giorno. Non è possibile colmare la tua mancanza, ma grazie all’amore posso sentirti dentro ogni istante, e trovarti in tutte le cose. Posso parlare con te sempre, ogni giorno, ma oggi volevo solo dirti una cosa: promessa mantenuta”.